В Москве прошел Национальный нефтегазовый форум-2017

Второй день работы Национального нефтегазового форума, который состоялся 18–19 апреля в ЦВК «Экспоцентр» в Москве, открылся дискуссиями в формате круглых столов. В фокусе внимания форума – технологическая оснащенность и инновационный потенциал нефтегазового комплекса России.



Модератором круглого стола «Разработка трудноизвлекаемых и нетрадиционных углеводородов: экономический и технологический аспект» выступил Максим Нечаев, директор по консалтингу IHS Россия. В списке основных тем дискуссии – действующая налоговая политика, проблемы и методы стимулирования компаний по разработке трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), законопроект о применении налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, зарубежный опыт и история «сланцевой революции», успешные кейсы российских компаний.



В центре внимания участников круглого стола был доклад генерального директора Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) полезных ископаемых Игоря Шпурова, который заявил, что льготы для компаний нефтегазовой отрасли необходимы для создания технологий, а не для разработки запасов. Их необходимо предоставлять целевым образом.



По мнению И. Шпурова, на сегодняшний день нет четких критериев, определяющих запасы в категорию трудноизвлекаемых. С течением времени залежи, считавшиеся ТРИЗами, переходят в категорию традиционных и их разработка идет стандартным способом. К ТРИЗам относятся: запасы высоковязкой нефти и сверхнизкопроницаемые коллекторы, подгазовые зоны и нефтяные оторочи, истощенные залежи. Не все трудноизвлекаемые запасы нуждаются в технологиях, однако все они считаются ТРИЗами, и компании порой неохотно идут на их разработку. По выработанным, по словам главы ГКЗ, вообще нет никаких проблем. Для низкопроницаемых коллекторов технологии сложные, но они существуют. Что касается подгазовых зон и нефтяных оторочек, то здесь проблемы и в идентификации места их нахождения, и в наличии технологий, способных их разрабатывать. Таким образом, разработка ТРИЗов – это лишь вопрос времени, которое стоит потратить с пользой, в частности, для создания технологий или выработки выгодных для компаний условий для извлечения такой «трудной» нефти.



Кроме того, по мнению главы ГКЗ, нетрадиционным запасам необходима отдельная новая наука, основанная на физике твердых пород и геохимии: «Мы не придем к серьезной работе с баженом или с домаником, пока не поймем, что нам нужно забыть нефтепромысловую геологию, которой нас учили в школе».



Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль сравнил существующую в России налоговую конструкцию с удавкой на шее нефтяных компаний. В части разработки ТРИЗов он назвал основной задачей поиск новых технологий с достаточной степенью эффективности.



Заместитель директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Андрей Терешок заявил, что существующая система льгот (НДПИ) показала свою эффективность и позволила сформироваться новой газовой провинции, что позволило нарастить добычу и поступления в бюджет. Однако он отметил, что с точки зрения разработки ТРИЗ, возможно, меры стимулирования недостаточны.



Заместитель генерального директора «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИИ» Владимир Высоцкий представил подробный доклад о запасах в США и Канаде. Он подчеркнул, что разработка новых технологий в России должна осуществляться научными центрами.



Екатерина Грушевенко (Энергетический центр бизнес-школы «Сколково») отметила, что сланцевая революция в России – это не только новые технологии. Важны также, по опыту США, три аспекта: дешевые кредиты, существенная конкуренция между добывающими компаниями и возможность хеджировать риски производителей.



Николай Иванов, заведующий сектором «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов, представил прогнозы и сценарии добычи нефти в США. Он отметил, что мэйджоры «проспали» сланцевую революцию. Но ExxonMobil, к примеру, купив компанию в Техасе, уже в 2017 году запланировал инвестиции в размере 30% на технологии бурения ТРИЗов.



Екатерина Козинченко, партнер и руководитель практики A.T. Kearney «Энергетика и перерабатывающая промышленность» в России и СНГ, представила новые операционные модели для нефтяных компаний по разработке ТРИЗов, продолжив описание проблем мэйджоров. Она отметила, что у больших компаний структура матричная, и функции превалируют. Соответственно, решения принимаются медленно. Маленькие компании обладают линейной структурой, и решения принимаются быстро. Это стало залогом победы небольших компаний в осуществлении сланцевой революции.



Также в рамках круглого стола выступили и представили свои проекты Ильдар Ахмадейшин («РИТЭК»); Алексей Олюнин, начальник управления геологии и разработки (проект «Бажен», «Газпром нефть»; Марат Амерханов, начальник управления по добыче СВН («Татнефть»); Антон Рубцов, директор по развитию бизнеса (VYGON Consulting); Денис Борисов, директор Московского нефтегазового центра EY; Алексей Чемерисин, заместитель руководителя Центра добычи углеводородов «Сколтех»; Андрей Лепихин, директор по развитию бизнеса в сегменте нефтегазодобычи «Шнейдер Электрик Системс».



В качестве параллельной сессии состоялся круглый стол «SMART-технологии в нефтегазовом секторе: практические аспекты трансфера технологий. Требования импортонезависимости и безопасности». Модератором выступил Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин. Он отметил, что нефтегазовый сектор является одним из наиболее передовых по внедрению научных и технических разработок, в частности, SMART-технологий («умные» технологии). За счет эффективного управления такого рода процессами, как свидетельствует опыт зарубежных стран, достижим прирост ВВП до 0,5%, аналогичный вклад в прирост ВВП дает только нефтедобыча. Именно такой потенциальный эффект от системного широкомасштабного решения сформулированных проблем является ожидаемым и достижим для нашей страны в ближайшие годы, по мнению Д. Курочкина.



Вице-президент компании «Шнайдер Электрик», председатель рабочего комитета «Информация и коммуникация» Международного делового конгресса Клеменс Блюм отметил, что проблема безопасности информационной инфраструктуры беспокоит многие компании мира. В странах ЕС, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки приняты соответствующие нормативно-правовые акты в данной сфере. Компании, активно работающие в интернет-сфере, проводят испытания цифровых платформ, которые позволят в дальнейшем повысить эффективность защиты и передачи данных. Хранить цифровые данные в разных стандартах неудобно и угрожает безопасности и росту затрат на их сохранность. По словам К. Блюма, требуется введение единого стандарта обмена информацией, который сможет гарантировать безопасную работу и защиту цифровых данных.



Председатель Подкомитета по информационной и промышленной безопасности Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Андрей Костогрызов рассказал о подходах к проблемам прогнозирования рисков и обеспечения мер по комплексной безопасности. В частности, применение SMART-технологий должно быть неотъемлемой частью комплексной безопасности. Необходимо активно внедрять основы системной инженерии, процессы жизненного цикла программных продуктов и ряд других стандартов в сфере промышленной безопасности.



Об изменении российского законодательства в сфере цифрового суверенитета проинформировал участников заседания заместитель Генерального директора «ИнфоТекс» Дмитрий Гусев. Он напомнил участникам сессии, что в декабре 2016 года принят федеральный закон, направленный на защиту цифровых данных, препятствующий кибератакам на законодательном уровне. По мнению Д. Гусева, документ своевременен и будет эффективен в защите критической информационной структуры страны.



Обсуждая проект российского федерального закона «О безопасности критической информационной структуры РФ», партнер московского офиса «Бейкер и Макензи – Си – АйЭс, Лимитед» Эдвард Бекещенко отметил, что федеральный закон направлен, прежде всего, на защиту от киберугроз и кибератак. Он предусматривает активную кооперацию в данной сфере государства и компаний, организации ограниченного доступа к большому объему данных и обмену технологиями в сфере защиты технологических данных.



Тему технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, которые будут применяться в нефтегазовой сфере, поднял в своем выступлении исполнительный директор Yаndex Data Factory Александр Хайтин. Во многих отраслях промышленности простые решения исчерпаны, задачи прогнозирования и оптимизации уже решены, а дополнительная оптимизация требует капитальных затрат. В этой ситуации машинное обучение и анализ больших данных позволяет извлечь дополнительную выгоду из имеющихся активов с минимальными капитальными затратами или без них. Для этого надо насытить искусственным интеллектом операционную деятельность.



«Цифровым месторождениям» и вопросам кибербезопасности посвятила свое выступление управляющий партнер БиСиДжи Ирина Гайда, рассказавшая, что под «цифровым месторождением» понимается взаимосвязь 11 областей, среди которых: большие данные и аналитика, облачные вычисления и хранение данных, адаптивное производство и др. Нефтегазовая отрасль во многом более подвержена киберугрозам, чем другие, а для снижения угроз необходимы действия как на уровне отдельных компаний, так и на отраслевом уровне.



О системах управления жизненным циклом сложных инженерных объектов на основе технологии Multi-D рассказал заместитель директора по системной инженерии и ИТ Группы компаний ASE (ГК «Росатом») Павел Брук. По его словам, данная технология разработана специально для объектов атомной энергетики и позволяет комплексно управлять проектами и жизненным циклом объекта от момента принятия решения о его проектировании.



Вице-президент по стратегическим международным проектам компании «Шнайдер Электрик» Айна Кенандыкова отметила, что вопросы цифрового суверенитета являются важными для российского бизнеса и очень важными для реализации международных проектов. Не менее важным является вопрос соблюдения лицензионных соглашений при использовании иностранного программного обеспечения на территории РФ.



После обеденного перерыва участники ННФ продолжили работу в форматах следующих мероприятий: конференция «Наука – технологии – бизнес: основные этапы трансфера инновационных технологий в современном ТЭК», семинар «Планирование снабжения и закупок в нефтегазовых компаниях», круглый стол «Развитие сектора независимого предпринимательства в российском нефтегазовом комплексе», круглый стол «Кластеры, технопарки и инжиниринговые центры как драйвер развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».



Форум прошел совместно с 17-й международной выставкой «Нефтегаз-2017». В работе форума приняли участие представители министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний ТЭК, аналитических агентств, отраслевых ассоциаций, научных сообществ, ведущих средств массовой информации.