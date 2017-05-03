В Тамбовэнерго определили лучшие бригады по ремонту и обслуживанию распредсетей

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» завершились соревнования профессионального мастерства среди бригад по ремонту и обслуживанию распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ. В них приняли участие команды из всех районов электрических сетей (РЭС) предприятия, в каждую из которых входили мастер и три электромонтера.
Энергетики демонстрировали свое профессиональное мастерство на пяти этапах (проверка знаний действующих нормативно-технических документов, освобождение и оказание первой помощи пострадавшему от действия электрического тока на КТП 10/0,4 кВ, замена главного рубильника 0,4 кВ, замер габаритов в соседних пролетах линий электропередачи и сопротивления заземления опоры ВЛ-10 кВ, тушение пожара на КТП-10/0,4 кВ). Судейская комиссия оценивала их действия по балльной системе, особое внимание уделялось безопасности при проведении всех работ.
В итоге победителем стала команда Кирсановского РЭС, которой теперь предстоит защищать честь Тамбовэнерго на соревнованиях профессионального мастерства ПАО «МРСК Центра» (пройдут в июне в Воронеже). Всего несколько баллов уступили ей ставшие вторыми представители Гавриловского РЭС. Третье место - у специалистов Моршанского РЭС.
Заместитель генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Владимир Сыщиков поблагодарил команды, судей и организаторов за слаженную и ответственную работу. «Каждый из вас стремился показать все свои навыки и способности. Надеюсь, что соревнования профессионального мастерства станут отличной базой для обмена опытом», - отметил руководитель филиала.