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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В филиале "Чувашэнерго" определены лучшие бригады мастеров по учету электроэнергии

В филиале Чувашэнерго определены лучшие бригады мастеров по учету электроэнергии

4 мая 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» подвели итоги соревнований профессионального мастерства среди бригад групп баланса и учета электроэнергии районов электрических сетей (РЭС). По результатам всех испытаний лучшими признаны бригады Яльчикского РЭС Южного производственного отделения (ПО), Чебоксарского РЭС Северного ПО и Алатырского РЭС Алатырского ПО.

Командам необходимо было пройти шесть этапов, непосредственно связанных с их ежедневной профессиональной деятельностью. В их числе: обследование измерительных комплексов (правильность включения приборов учета), выявление хищений электроэнергии у потребителей бытового сектора и юридических лиц; настройка, выявление и устранение дефектов работоспособности системы учета, а также рассмотрение актов обследования (актов доначисления и актов безучетного потребления). Отдельное внимание уделено знаниям правил охраны труда и производственной безопасности. На одном из этапов сотрудники должны были продемонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшему от удара электрическим током.

Отметим, что 2017 год объявлен ПАО «Россети» годом борьбы с потерями электроэнергии. Минимизация потерь при передаче электричества - одна из первостепенных задач энергетиков. Сотрудники филиала в плановом порядке ведут масштабную кампанию по борьбе с потерями энергии. В январе-марте текущего года работниками производственных отделений и районов электрических сетей, отдела безопасности филиала «Чувашэнерго» было организовано 104 рейда, в том числе с привлечением представителей правоохранительных органов и администраций муниципальных образований. В ходе них энергетики выявили 188 фактов хищения ресурса физическими и юридическими лицами в объёме 419489 кВт*ч. По всем случаям были составлены акты бездоговорного и безучётного энергопотребления.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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