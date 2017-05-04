Журналистам Северной Осетии рассказали о промежуточных итогах взаимодействия ПАО "Россети" и Сбербанка России

Во Владикавказе состоялась пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов взаимодействия ПАО «Россети» и Сбербанка России. В качестве спикеров перед журналистами республиканских СМИ выступили Управляющий Северо-Осетинским отделением Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Андрей Подсвиров, директор Управления Платежных сервисов Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» Евгений Киреев, заместитель директора по розничному рынку Департамента энергосбытовой деятельности ПАО «МРСК Северного Кавказа» Марьям Магомадова, исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев, а также главный эксперт сектора по работе со стратегическими партнерами Дирекции финансов ПАО «МРСК Северного Кавказа» Дмитрий Макаркин.



Собравшимся рассказали о том, что предпосылками для создания проекта стало поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева (Протокол от 20.12.2012 № ДМ-П9-7811) об актуальности создания в СКФО Единого расчетного центра с использованием технологической платформы крупного банка. С этой целью сторонами активно и успешно ведется работа в части внедрения и практического тестирования данного проекта. В качестве партнера Сбербанк был выбран как структура, наиболее широко отвечающая всем требованиям для реализации поручений правительственной комиссии. Основные услуги, которые предоставляются потребителям в ЦОН – это консалтинговая помощь по всем вопросам, связанным с электроснабжением. Но главное удобство – оперативный прием платежей за потребленную электроэнергию. У специалиста-консультанта, представителя энергокомпании, каждый абонент может получить компетентное разъяснение и полную информацию по интересующему вопросу. Здесь вежливо, подробно и доступно расскажут обо всех новшествах: унификации лицевых счетов абонентов Северной Осетии, что позволит оплачивать услуги энергосбытовой организации из любой точки России. Пояснят о начислениях объемов электроэнергии на общедомовые нужды. Уточнят сведения о наличии задолженности и способах ее погашения. Все услуги и новшества, направленные на повышение качества обслуживания потребителей, внедряются компаниями энергетического сектора в рамках клиентоориентированной политики холдинга «Россети».



По словам Казбека Хаблиева, успешная реализация проекта по открытию ЦОН позволит в существенной мере улучшить ситуацию по сборам платежей за электроэнергию, сократить текущие производственные расходы, повысить информационную безопасность баз данных абонентского учета, а также отработать практические решения, необходимые для контроля за бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии.



«Нашим абонентам будет намного удобнее в одном месте получить необходимую консультацию по вопросам электроснабжения и оплатить коммунальные услуги через платежные сервисы Сбербанка», - отметил Хаблиев.



Евгений Киреев рассказал собравшимся о недавно стартовавшей в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии промо-акции «Счастливая 1000». Согласно ее условиям, каждый десятый потребитель электроэнергии, совершивший в период с 10 апреля по 10 июня 2017 года не менее двух безналичных платежей в адрес гарантирующего поставщика, может получить денежный приз в сумме второго совершенного платежа, но не более 1000 руб., на свой лицевой счет.