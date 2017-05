Заседание международной рабочей группы Исследовательского комитета D1 CIGRE WG D1.52 состоялось в Москве

19-20 апреля 2017 года в Москве состоялось заседание международной рабочей группы Исследовательского комитета D1 CIGRE WG D1.52 Moisture Measurement in Insulating Fluids and Transformer Insulation – an Evaluation of Solid State Sensors and Chemical Methods («Измерение влажности электроизоляционных жидкостей и изоляции трансформаторов – оценка твердотельных датчиков и химических методов»). Организаторами заседания выступили Подкомитет D1 РНК СИГРЭ и АО «Техническая инспекция ЕЭС» при поддержке РНК СИГРЭ.

От имени Председателя РНК СИГРЭ Андрея Мурова с приветственным словом к собравшимся обратилась исполнительный директор РНК СИГРЭ Ольга Фролова. В обращении было отмечено, что технологии измерительных приборов постоянно развиваются - используются различные принципы работы. Задача рабочей группы - понять, на основе практического опыта тестирования в ряде стран, как измерять влажность трансформаторного масла. Результаты деятельности рабочей группы дадут ценную информацию по методам оценки влажности изоляции трансформаторов и будут иметь практическое применение в электроэнергетических компаниях во всем мире.

С ответным словом выступила руководитель международной рабочей группы Атанасова Иванка. Она подчеркнула вклад советских и российских ученых в развитие науки и практического применения научных исследований в электротехнике.

В закрытой части заседания приняли участие члены рабочей группы - представители из разных стран. Российскую Федерацию в рабочей группе представляет – директор по научно-техническому сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС» д.т.н. Леонид Дарьян. В ходе заседания обсуждались результаты научных исследований последних лет, которые могут быть отражены в технической брошюре.

Согласно графику, работа группы Исследовательского комитета D1 CIGRE WG D1.52 находится на завершающем этапе, важной частью обсуждения во время заседания была подготовка к выходу технической брошюры по результатам проведенных исследований.

В заключение мероприятия для участников заседания рабочей группы была организована обзорная экскурсия по Москве.

В мероприятии принял участие представитель России в ИК D1, руководитель Подкомитета D1 РНК СИГРЭ, председатель Совета директоров компании «Изолятор», д.т.н. Александр Славинский.

С Приветственным словом от Председателя Правления ФСК ЕЭС А.Е. Мурова, Председателя РНК СИГРЭ можно ознакомиться по ссылке.