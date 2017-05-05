"2017 станет годом формирования энергетических микросетей"

По мнению аналитиков Bloomberg, 2017 станет важным годом для закладки фундамента микросетей в отдаленных и неэлектрифицированных регионах планеты. Причин для этого множество, от снижения стоимости технологий и новый игроков на рынке до политических сдвигов.



Островные энергетические микросети представляют сейчас 36% от всех объемов хранения энергии Tesla, развернутых на сегодня, если верить докладу Bloomberg New Energy Finance. С ноября 2016 компания установила свои аккумуляторы Powerpack первого или второго поколения на пяти островах, четырех — в Тихом океане: Тау на Американском Самоа, Моноло на Фиджи и Кауаи и Гонолулу на Гаваях. Пятый проект — на одном из островов в Северной Каролине, в Атлантическом океане.



Всего, согласно отчету BNEF, они производят 174 МВт*ч энергии, если считать то, что Tesla установила с 2016 по первый квартал 2017 г. «Недавние проекты указывают на то, что островные микросети масштабов несколько мегаватт представляют важный компонент стратегии компании по хранению энергии», — говорится в докладе.

«Вполне разумно было бы перевести каждый остров на солнечную энергию и обеспечить устройствами хранения энергии», — считает президент энергетического подразделения Tesla, бывшего SolarCity, Линдон Райв.



Tesla — далеко не единственная компания, работающая на рынке островных микросетей. В первом квартале 2017 свои проекты реализовали также Fluidic Energy и Electro Power Systems. Вдобавок, Международное агентство по возобновляемой энергии IRENA и Фонд развития Абу Даби (ADFD) недавно вложили $44,5 млн в четыре проекта в Тихоокеанском регионе и Африке, включая 30 МВт новых мощностей, анонсированных в январе.



Что касается материка, то Schneider Electric и Engie подписали соглашение по созданию микросетей в Юговосточной Азии, а Electric Vine Industries вместе с той же Engie собираются построить и запустить в действие солнечные сети для 3000 деревень в Папуа, провинции Индонезии.



Facebook и Microsoft вместе с инвестиционной фирмой Allotrope Partners запускают «Microgrid Investment Accelerator», который намерен мобилизовать примерно $50 млн с 2018 по 2020 гг. для расширения доступа к электроэнергии в регионах Индии, Индонезии и Восточной Африке, в которых проживает около 212 миллионов человек, сообщает GreenTechMedia.



Источник: Хайтек.

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