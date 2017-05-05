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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более 640 тыс. рублей заплатили недобросовестные потребители калмыцкого филиала МРСК Юга за безучетное потребление электроэнергии

Специалисты калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») за четыре месяца текущего года выявили 70 фактов безучетного потребления электроэнергии общим объемом более 200 тыс. кВтч.

Объем похищенной электроэнергии сопоставим с энергопотреблением населенного пункта с населением свыше 1 тыс. человек, на протяжении месяца. На основании составленных актов безучетного потребления нарушители уже возместили более 70% нанесенного компании ущерба, что составило свыше 640 тыс. руб.

Безучетное потребление затрагивает интересы большинства добросовестных потребителей, снижая качество энергоснабжения, вызывая сбои в сети. Хищение электроэнергии часто является основной причиной «мигающих» лампочек, выхода из строя электроприборов, нестабильного напряжения.

Современные средства обнаружения позволяют энергетикам гарантированно выявлять любые нарушения и сбои в работе энергосистемы, все возможные способы хищения. Специалисты МРСК Юга используют автоматические комплексы учета потребления электроэнергии, которые в режиме реального времени показывают «небаланс» в сети, антимагнитные пломбы, индикаторы скрытой проводки и другие технические новинки.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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