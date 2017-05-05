Энергетики Поморья впервые смонтировали самонесущий изолированный провод на линии 35 кВ

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 17:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АРХЭНЕРГО, СИП
Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») в апреле этого года впервые смонтировали 2,3 км провода СИП (самонесущий изолированный провод) на линии высокого напряжения 35 кВ «Пономаревская» в Коношском районе Архангельской области. Участок линии, на котором произведена замена, проходит вдоль автодороги Коноша-Вельск.
Провод марки СИП смонтирован взамен обычного неизолированного «голого» провода. СИП является более современным и надежным решением при реконструкции и капитальном ремонте линий. Данный провод имеет изоляцию, что значительно сокращает количество аварийных ситуации при сильных порывах ветра, когда высока вероятность схлеста проводов. СИП более прочен, что имеет большое значение для устойчивости сети при обильном снегоналипании, которое приводит к провисанию проводов.
Благодаря проведенным ремонтным работам специалисты ожидают значительного снижения количества технологических отключений на данной линии, питающей 41 населенный пункт МО «Тавреньгское», где проживает порядка 1400 человек.
Работы производили сотрудники службы высоковольтных линий производственного отделения «Плесецкие электросети» и Коношского РЭС в рамках программы «Архэнерго» по сокращению количества отключений на линиях 35 кВ.
В дальнейших планах энергетиков – протянуть провод СИП на отпайке «Бобровка» 35 кВ от линии «Пономаревская», которая будет строиться по договору техприсоединения для электроснабжения садоводческого некоммерческого товарищества «Бобровка» в Коношском районе.
Напомним, всего на линиях «Архэнерго» более низкого напряжения 0,4 – 10 кВ на сегодня уже смонтировано 570 км провода СИП. Ежегодно в рамках ремонтной и инвестиционной программ и в соответствии с технической политикой «МРСК Северо-Запада» энергетики стараются заменять все больше неизолированных проводов на СИП для увеличения надежности электроснабжения потребителей Архангельской области.