Энергетики филиала "Тулэнерго" показали журналистам свое профессиональное мастерство

Пресс-тур с участием ведущих региональных и районных средств массовой информации был проведен на учебно-тренировочном полигоне Тульских электрических сетей во время второго дня соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго».



Журналистам тульских СМИ, которые часто рассказывают в своих изданиях о работе электросетевого комплекса, была предоставлена хорошая возможность познакомиться с работой энергетиков, увидеть их профессиональное мастерство. Кроме того, важными темами для обсуждения стали итоги осенне-зимнего максимума нагрузок 2016-2017 года и планы проведения летней ремонтной кампании.



Отвечая на вопросы журналистов, заместитель главного инженера - начальник службы производственной безопасности и производственного контроля филиала «Тулэнерго» Вадим Шацких, отметил, что то в минувший осенне-зимний период специалисты филиала обеспечили устойчивую работу распределительного электросетевого комплекса, ремонтная программа 2016 года была выполнена в полном объеме, а по отдельным позициям - перевыполнена.



В ходе подготовки к ОЗП на ремонт электросетевого хозяйства было направлено более 338 млн. рублей. Освоено более 1317 млн. рублей капитальных вложений. Построено 546,6 км линий электропередачи, введено новой мощности 65,957 МВА. Расходы на охрану труда составили 57,7 млн. рублей. Из них на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 37,7 млн. рублей.



Максимальная готовность к ликвидации технологических нарушений и оперативность реагирования при осуществлении работ для восстановления электроснабжения потребителей были обеспечены деятельностью Штаба филиала «Тулэнерго». Проведен целый комплекс мероприятий, в том числе учебные тренировки по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных режимов, наиболее характерных для зимнего периода, совместно с ПАО «ФСК ЕЭС», а также с привлечением представителей МЧС, администраций муниципальных образований и органов исполнительной власти Тульской области.



В режиме постоянной готовности в Тульских, Новомосковских, Суворовских и Ефремовских электрических сетях действуют 120 бригад с численностью персонала 624 человека, способные в круглосуточном режиме выполнять работы любой сложности и укомплектованные специальной техникой повышенной проходимости в количестве 283 единицы, инструментами и приспособлениями, спецодеждой, запасом топлива и суточными продовольственными пайками. В случае необходимости могут быть использованы 124 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,6 МВт.



По словам Вадима Шацких подготовка к новому осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов уже началась. В первом квартале текущего года филиал «Тулэнерго» направил на осуществление ремонтной программы 55 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт 670 км ВЛ 0,4-10 кВ. Заменена 491 опора ВЛ 0,4-10 кВ. Расчищены трассы ВЛ 6-110 кВ на площади около 165 га. В завершении пресс-тура заместитель главного инженера филиала «Тулэнерго» подчеркнул, что все намеченные мероприятия по подготовке к предстоящему сезону максимума нагрузок будут выполнены точно в срок – энергетики несут особую ответственность за бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей в зимний период.