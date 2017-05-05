Энергетики приступили к следующему этапу по восстановлению постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Российский международный энергетический форум
5 мая 2017, 15:12
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Рабочие специализированной подрядной организации завершили усиление несущих колон и укрепление ферм, примыкающих к обрушенному участку в котлотурбинном цехе Пензенской ТЭЦ-1.
В настоящее время бригада промышленных альпинистов ведёт работы в две смены. Для установки новых ферм и прогонов на высоте используется 300-тонный кран. Строительно-монтажные работы по восстановлению кровли идут в соответствии с графиком.