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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики приступили к следующему этапу по восстановлению постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

Энергетики приступили к следующему этапу по восстановлению постоянной кровли на Пензенской ТЭЦ-1

5 мая 2017, 15:12
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Рабочие специализированной подрядной организации завершили усиление несущих колон и укрепление ферм, примыкающих к обрушенному участку в котлотурбинном цехе Пензенской ТЭЦ-1.

В настоящее время бригада промышленных альпинистов ведёт работы в две смены. Для установки новых ферм и прогонов на высоте используется 300-тонный кран. Строительно-монтажные работы по восстановлению кровли идут в соответствии с графиком.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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