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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС модернизирует один из основных центров питания Екатеринбурга

ФСК ЕЭС модернизирует один из основных центров питания Екатеринбурга

5 мая 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА

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ФСК ЕЭС (входит в группу компаний «Россети») проводит реконструкцию подстанции 220 кВ «Сварочная» в Свердловской области. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Верхней Пышмы и северной части Екатеринбурга, включая предприятия металлургического комплекса.

На подстанции установят четыре новых  разъединителя 110/220 кВ, заменят ручные приводы главных и заземляющих ножей разъединителей 110 кВ.  Устаревшее оборудование щита собственных нужд подстанции и щита постоянного тока заменят высоконадежными современными образцами российского производства.

До конца 2017 года планируется обновить порядка 400 разъединителей на уральских энергообъектах.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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