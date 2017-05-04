ФСК ЕЭС модернизирует один из основных центров питания Екатеринбурга

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 17:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА
ФСК ЕЭС (входит в группу компаний «Россети») проводит реконструкцию подстанции 220 кВ «Сварочная» в Свердловской области. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Верхней Пышмы и северной части Екатеринбурга, включая предприятия металлургического комплекса.
На подстанции установят четыре новых разъединителя 110/220 кВ, заменят ручные приводы главных и заземляющих ножей разъединителей 110 кВ. Устаревшее оборудование щита собственных нужд подстанции и щита постоянного тока заменят высоконадежными современными образцами российского производства.
До конца 2017 года планируется обновить порядка 400 разъединителей на уральских энергообъектах.