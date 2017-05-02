Филиал "Брянскэнергосбыт" ООО "ТЭК-Энерго" принимает на энергосбытовое обслуживание собственников и пользователей помещений 77 МКД

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 14:47
Рубрика: Энергетика
Метки: БРЯНСКЭНЕРГОСБЫТ
С 1 июня 2017 года в соответствии с уведомлением Управления государственного регулирования тарифов Брянской области и пунктом 21 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, гарантирующий поставщик электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» осуществляет принятие на обслуживание потребителей управляющей организации (исполнителя коммунальных услуг) ООО «Жилсервис».
Односторонний отказ гарантирующего поставщика ООО «ТЭК-Энерго» от договора энергоснабжения (исполнения договора частично) и переход на прямые расчеты с потребителями за электрическую энергию вызваны задолженностью ООО «Жилсервис» в размере 3,6 млн рублей (стоимость коммунального ресурса более чем за 3 расчетных периода (месяца)).
Для осуществления процесса перехода к гарантирующему поставщику электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» потребителям (собственникам и пользователям нежилых помещений многоквартирных домов) необходимо снять показания приборов учета по состоянию на 00 часов 00 мин. 1 июня 2017 года и передать данные в Восточное межрайонное отделение филиала «Брянскэнергосбыт» по адресу: г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 27 (тел. 8 (4832) 60-63-12), а также заключить договоры, обеспечивающие продажу электрической энергии (мощности), с условием о продаже им электрической энергии (мощности) с 00 час. 00 мин. 1 июня 2017 года.
Потребителям (собственникам и пользователям жилых помещений многоквартирных домов) такая процедура не потребуется.