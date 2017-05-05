Филиал "Кировэнерго" готов к работе во время пожароопасного периода

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 14:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КИРОВЭНЕРГО
Ежегодный главный «бич» мая – низовые пожары, которые могут повредить опоры линий электропередачи на деревянных стойках и оборудование трансформаторных подстанций. Чтобы минимизировать риск повреждения объектов электросетевого комплекса огнем, в филиале «Кировэнерго» реализуется комплекс специальных мероприятий.
Подготовка к пожароопасному периоду – одна из приоритетных задач «Кировэнерго» каждой весной. Энергетики составляют списки пожароопасных участков, проводят их осмотры, создают минерализованные полосы вдоль просек на трассах воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций, проводят уборку территорий от пожароопасных материалов и мусора. Кроме того, проводятся внеплановые проверки состояния пожарной безопасности, наличия в производственных отделениях и РЭС достаточного количества первичных средств пожаротушения, а также дополнительные противопожарные инструктажи и тренировки совместно с местными подразделениями пожарной охраны.
Специалистами компании налажены схемы взаимодействия с департаментом лесного хозяйства, гидрометеорологическими службами, органами МЧС и другими профильными структурами.
«Низовые пожары, создающие такое количество проблем, почти всегда возникают из-за простого желания граждан сжечь старую траву, - отметил врио первого заместителя директора – главный инженер «Кировэнерго» Андрей Маслов. - Огонь выходит из-под контроля и распространяется на огромные площади. Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, жители нашего региона способствуют сохранности энергооборудования, его безаварийной работе, а также сохранности лесных угодий Кировской области».
Энергетики призывают жителей, ставших свидетелями низовых пожаров вблизи воздушных линий электропередачи, немедленно сообщать об этом в Контакт-центра энергокомпании по телефону 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный.