Компания INVENTRA поздравляет с Днем Великой Победы!

Российский международный энергетический форум
5 мая 2017, 16:47
Рубрика: Новости компаний
Метки: INVENTRA
Дорогие коллеги!
От имени компании INVENTRA (Группа CREON) разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы! 9 мая – это особый праздник, который олицетворяет доблесть и мужество нашего народа. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но эта дата навечно вписана в героическую летопись страны. Мы храним в своем сердце безмерную признательность и отдаем дань глубокого уважения всем, кто приближал Великую Победу.
Желаем мирной счастливой жизни, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия и добра! Пусть душевный подъем майских праздников придаст жизненной энергии, радости и оптимизма!