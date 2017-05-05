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Новости компаний

Компания INVENTRA поздравляет с Днем Великой Победы!

Компания INVENTRA поздравляет с Днем Великой Победы!

5 мая 2017, 16:47
Рубрика: Новости компаний
Метки: INVENTRA

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Дорогие коллеги!

От имени компании INVENTRA (Группа CREON) разрешите поздравить вас с Днем Великой Победы! 9 мая – это особый праздник, который олицетворяет доблесть и мужество нашего народа. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но эта дата навечно вписана в героическую летопись страны.  Мы храним в своем сердце безмерную признательность и отдаем дань глубокого уважения всем, кто приближал Великую Победу.

Желаем мирной счастливой жизни, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, благополучия и добра! Пусть душевный подъем майских праздников придаст жизненной энергии, радости и оптимизма!

Компания: INVENTRA
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