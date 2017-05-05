Молодые кадры Кубаньэнерго стажируются в Китае

Фоторепортаж с выставки
5 мая 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Заместитель начальника оперативно-диспетчерской службы филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети (входит в группу «Россети») Дмитрий Бурыкин в составе российской делегации прошел стажировку в Китае. Поездка была организована в рамках интегрированной программы для членов молодёжного кадрового резерва группы компаний «Россети».
Д. Бурыкин в числе 12 лучших специалистов, членов молодежного кадрового резерва группы компаний «Россети» проходил стажировку в китайском городе Цзинань с 25 по 27 апреля 2017 года.
Молодые специалисты – представители России, наряду с проектной работой, получили возможность ознакомиться с энергообъектами головной компании в Пекине - экспериментальной базой высоковольтных линий электропередачи ГЭК Китая, зарядной станцией для электромобилей, объектами smart grid.
Команды из России, Франции, Германии и Китая жили и работали в Тайшаньском кампусе Центра, расположенном в г. Тайань (провинция Шаньдун), ориентированном на подготовку инженерно-технических специалистов.
Во второй день пребывания китайские коллеги организовали посещение Электротехнического центра Шаньдуна, где участники смогли ознакомиться с производством высоковольтных трансформаторов большой мощности для работы на линиях постоянного и переменного тока и основной площадкой учебно-тренингового центра – Цзинаньнским кампусом, специализирующемся на подготовке управленческого персонала и работников, обслуживающих линии высокого напряжения. Молодые специалисты посетили тренировочные необслуживаемую подстанцию, диспетчерский центр, центр поверки приборов учета, обучающий центр по работе с измерительными трансформаторами, учебный полигон высоковольтных линий электропередачи
– Особое впечатление на меня произвело отношение китайских коллег к подготовке кадров, – поделился впечатлениями Дмитрий Бурыкин. – Впечатлил учебно-тренинговый центр, Цзинаньнский кампус. Там есть все: тренировочная подстанция, диспетчерский центр, центр поверки приборов учета, обучающий центр по работе с измерительными трансформаторами, учебный полигон. Прохождение трехмесячной стажировки в центре является обязательным условием для вновь принятых на работу в государственную энергетическую компанию.
Следующий этап международного молодежного энергетического форума состоится 28 мая 2017 года в Санкт-Петербурге. Перед участниками поставлены задачи по проработке организационных моделей проектов и внедрения в них конкретных технологических аспектов.