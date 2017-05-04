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Пресс-релизы

ОКБ "ГИДРОПРЕСС" отгрузило комплект оборудования СПНИ для Ленинградской АЭС

ОКБ ГИДРОПРЕСС отгрузило комплект оборудования СПНИ для Ленинградской АЭС

5 мая 2017, 15:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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3 мая  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузило шестой комплект оборудования систем пусконаладочных измерений (СПНИ) для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2.

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проектирует и изготавливает оборудование СПНИ, а также монтирует эти системы на оборудовании реакторных установок (РУ) и выполняет измерения с помощью этих систем в период пусконаладочных работ.

Системы пусконаладочных измерений предназначены для подтверждения соответствия фактических характеристик оборудования РУ после его монтажа проектным характеристикам. СПНИ включает в себя монтируемые на оборудовании РУ первичные измерительные преобразователи, а также усилительно-регистрирующую и обрабатывающую аппаратуру.

С помощью СПНИ осуществляется контроль вибродинамических, термомеханических, силовых и теплогидравлических характеристик, а также геометрических параметров оборудования РУ при вводе энергоблока в эксплуатацию.

Разработанные и изготовленные ОКБ «ГИДРОПРЕСС» СПНИ успешно применялись как на российских АЭС: Калининской, Нововоронежской, Ростовской, так и на зарубежных: «Бушер» (Иран), «Куданкулам» (Индия), «Тяньвань» (Китай).

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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