ОКБ "ГИДРОПРЕСС" отгрузило комплект оборудования СПНИ для Ленинградской АЭС

Фоторепортаж с выставки
5 мая 2017, 15:36
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
3 мая АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгрузило шестой комплект оборудования систем пусконаладочных измерений (СПНИ) для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проектирует и изготавливает оборудование СПНИ, а также монтирует эти системы на оборудовании реакторных установок (РУ) и выполняет измерения с помощью этих систем в период пусконаладочных работ.
Системы пусконаладочных измерений предназначены для подтверждения соответствия фактических характеристик оборудования РУ после его монтажа проектным характеристикам. СПНИ включает в себя монтируемые на оборудовании РУ первичные измерительные преобразователи, а также усилительно-регистрирующую и обрабатывающую аппаратуру.
С помощью СПНИ осуществляется контроль вибродинамических, термомеханических, силовых и теплогидравлических характеристик, а также геометрических параметров оборудования РУ при вводе энергоблока в эксплуатацию.
Разработанные и изготовленные ОКБ «ГИДРОПРЕСС» СПНИ успешно применялись как на российских АЭС: Калининской, Нововоронежской, Ростовской, так и на зарубежных: «Бушер» (Иран), «Куданкулам» (Индия), «Тяньвань» (Китай).