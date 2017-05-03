Победители "Энергии старта" стали почетными гостями Case-in в Новосибирске

Ученики школы № 112 г. Новосибирска Никита Ермолаев, Александр Палютин и Сергей Мендруль завоевали Гран-При II Общероссийской конкурсной программы «Энергия старта − 2017». На отборочном этапе Международного инженерного чемпионата «Case-in» в Новосибирском государственном техническом университете победителям вручили приглашения на Лауреатскую неделю Международной энергетической премии «Глобальная энергия» в Санкт-Петербурге.



«Энергия старта» − это конкурсная программа для учеников 7 – 10 классов, которую проводят Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия» и Фонд «Надежная смена». Участники конкурса изготовили приборы и устройства на тему «Энергоэффективность в моём доме».



Команда «Пилот» − старшеклассники школы № 112 г. Новосибирска Никита Ермолаев, Александр Палютин и Сергей Мендруль – создали мобильную солнечную электростанцию «SolarBOX», которая позволяет обеспечить бесперебойным питанием потребителей электроэнергии или автомобильные электроприборы в полевых условиях и аварийных ситуациях. Устройство выполнено на основе солнечных панелей в синтезе с технологиями и методами управления Smart Grid.



«На уроках физики мы получили общие представления о фотоэлектрических преобразователях и решили построить модель солнечной электростанции, а на уроках технологии и специальных курсах мы смогли спроектировать и изготовить наш «солнечный ящик». Сейчас мы знаем, как взаимодействуют между собой солнечная батарея, аккумулятор и контроллер. В 2017-2018 учебном году мы хотим построить модель аккумулятора солнечного тепла, который поможет значительно экономить энергоресурсы при отоплении различных зданий и сооружений. Это будет наш следующий проект под названием «Зимние сады Сибири», − говорят участники команды.



«Работа команды «Пилот» − это законченное инженерное изделие, продукт, который можно запускать в производство и продажи. Ребята осознанно и комплексно подошли к задаче, при этом их работа является не просто завершённой, но в неё заложен серьёзный ресурс по модернизации, развитию и дооснащению новыми аксессуарами. Кроме того, серия таких устройств способна работать как по параллельной, так и по каскадной схеме. Это, вне всякого сомнения, очень эффективно и ещё раз говорит о глубоком системном подходе учащихся к своей разработке», − комментирует эксперт «Энергии старта», доцент кафедры Автоматизированных электрических систем Энергетического института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Александр Егоров.



Команда «Пилот» также приняла решение предоставить своё устройство как наглядное учебно-методическое пособие на уроках физики и технологии, что придало работе школьников дополнительную общественную значимость.



Участники команды «Пилот» стали почетными гостями отборочного этапа Международного инженерного чемпионата «Case-in» в Новосибирском государственном техническом университете. Школьников приветствовали старшие товарищи – студенты – энергетики НГТУ и представители энергокомпаний Сибири, а организаторы «Энергии старта» вручили ребятам приглашения на Лауреатскую неделю Международной энергетической премии «Глобальная энергия» в Санкт-Петербурге.



Наставник школьников, руководитель проектно-исследовательской лаборатории обучающихся в образовательной области «Технология» Игорь Полионов отмечает: «Прогрессивные навыки и компетенции, получаемые детьми в процессе практических занятий, позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее России и надеяться на успешность наших воспитанников. Торжественная церемония вручения Сертификатов на участие в Лауреатской неделе Международной энергетической премии «Глобальная энергия», состоявшаяся в НГТУ, проявила реальную связь вуза и школы в области инженерного образования. Нашим школьникам, оказавшимся на пороге вуза, уже сегодня знакомы и понятны многие задачи, которые им придётся решать в ближайшем будущем».



В июне 2017 новосибирские школьники отправятся в Санкт-Петербург, где выступят со своей работой перед участниками Лауреатской недели «Глобальной энергии» и получат награду – дипломы и памятные статуэтки «Глобальной энергии».



Следующая награда ждет ребят в августе 2017 года: они примут участие в ведущем форуме для молодых и будущих энергетиков - Межрегиональном летнем образовательном форуме «Энергия молодости».