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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в апреле 2017 года увеличилось на 4,7 % по сравнению с апрелем 2016 года

Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме в апреле 2017 года увеличилось на 4,7 % по сравнению с апрелем 2016 года

5 мая 2017, 09:11
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Москвы и Московской области» (Московское РДУ), потребление электроэнергии в региональной энергосистеме в апреле 2017 года составило 8 641,1 млн кВт∙ч, что на 389,0 млн кВт∙ч выше объема потребления в апреле 2016 года.

Потребление электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – апрель 2017 года составило 37 692,6 млн кВт∙ч, что на 1,3 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета влияния 29 февраля 2016 года рост 2,2%).

Электростанции энергосистемы Москвы и Московской области в апреле 2017 года выработали 5 815,8 млн кВт∙ч, что на 5,5 % выше аналогичного периода 2016 года.

Выработка электроэнергии по энергосистеме Москвы и Московской области за январь – апрель 2017 года составила 26 833,9 млн кВт∙ч, что на 3,6 % выше аналогичного периода 2016 года (без учета влияния 29 февраля 2016 года рост 4,5%).

Дефицит произведенной электроэнергии на территории энергосистемы Москвы и Московской области покрывался за счет перетоков электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Сальдо перетоков в энергосистему Москвы и Московской области в апреле 2017 года составило 2 825,3 млн кВт∙ч, за январь - апрель 2017 года, данный показатель составил 10 858,8 млн кВт∙ч. В апреле 2016 и январе - апреле 2016 года аналогичный показатель составил 2 740,3 млн кВт∙ч и 11 322,5 млн кВт∙ч соответственно (без учета влияния 29 февраля 2016 года в январе - апреле 2016 года аналогичный показатель составил 11 224,6 млн кВт∙ч).

Компания: АО "СО ЕЭС"
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