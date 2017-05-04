"Росэлектроника" начала выпуск "арктических" станций спутниковой связи

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 14:30
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ, АРКТИКА
Объединенный холдинг «Росэлектроника» запустил серийное производство новых станций спутниковой связи для Минобороны России. Разработка под кодовым названием «Лощина-Гус» в отличие от станций предыдущего поколения может работать в движении и не требует времени на развертывание, что в разы увеличивает оперативность управления войсковыми подразделениями.
Комплекс базируется на шасси бронеавтомобиля «Тигр-СпН», защищен от естественных и преднамеренных помех и оснащен интегрированной в корпус низкопрофильной антенной. В машине также предусмотрено мобильное место оператора, которое может быть вынесено на значительное расстояние от станции без потери функции связи.
Данные станции призваны обеспечить войсковые подразделения спутниковой связью, с высокими показателями надежности и защищенности. Комплексы могут быть оперативно развернуты в любой местности, осуществлять автоматическое наведение на ретранслятор и вести круглосуточную работу даже в суровых климатических условиях, например, в Арктике.
Благодаря современному оборудованию «Лощина-Гус» может организовать высокоскоростной цифровой канал связи – до 2048 кбит/с. Таким образом, комплекс может успешно использоваться для видеоконференций, дуплексной телефонной и факсимильной связи, а также для передачи данных шифрованной информации по спутниковому каналу. Система может вести работу через ретрансляторы космических аппаратов «Глобус-1М», «Меридиан», «Сфера», «Благовест», «Ямал», «Экспресс-АМ».
Станции уже прошли государственные испытания, а первые изделия поступят в войска во второй половине этого года.