 
Подписаться на новости
Новости компаний

Система модульных эстакад "T5 Combitech"

Система модульных эстакад T5 Combitech

5 мая 2017, 14:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: ФОРУМ ЭЛЕКТРО

Обсудить на форуме

216 просмотров

Компания ДКС выпустила новую брошюру «Система модульных эстакад «T5 Combitech». В издании представлена подробная информация о модульных конструкциях, предназначенных для организации опор для прокладки кабелей, а также различных инженерных коммуникаций.

Система имеет простую, удобную структуру и включает в себя три базовых варианта компоновки: одностоечную, базовую и фермовую. Благодаря универсальным элементам, лежащим в основе системы, модульные эстакады «T5 Combitech» легко применяются для комплексного решения разнообразных задач по прокладке кабелей на объекте.

Кроме того, в брошюре содержатся сведения о сферах применения, преимуществах и основных элементах системы модульных эстакад.

Скачать новую брошюру «Система модульных эстакад «T5 Combitech» можно по ссылке.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!