Компания ДКС выпустила новую брошюру «Система модульных эстакад «T5 Combitech». В издании представлена подробная информация о модульных конструкциях, предназначенных для организации опор для прокладки кабелей, а также различных инженерных коммуникаций.

Система имеет простую, удобную структуру и включает в себя три базовых варианта компоновки: одностоечную, базовую и фермовую. Благодаря универсальным элементам, лежащим в основе системы, модульные эстакады «T5 Combitech» легко применяются для комплексного решения разнообразных задач по прокладке кабелей на объекте.

Кроме того, в брошюре содержатся сведения о сферах применения, преимуществах и основных элементах системы модульных эстакад.

Скачать новую брошюру «Система модульных эстакад «T5 Combitech» можно по ссылке.