Состоялась встреча Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем

Российский международный энергетический форум
5 мая 2017, 16:51
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ФОТОНИКА
4 мая состоялась рабочая встреча врио Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем. Обсуждались вопросы реализации второго этапа проекта «Создание производства оптического волокна». Во встрече принял участие генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.
Речь шла о начале строительстве в 2017 году в Саранске завода по производству заготовок для вытяжки оптического волокна (преформ). Ввод в эксплуатацию второй пусковой очереди проекта «Создание производства оптического волокна» позволит решить вопрос технологической независимости и обеспеченности завода сырьем для производства конечной продукции. Этот вопрос обсуждался и на недавней встрече Владимира Волкова с Президентом России Владимиром Путиным. На сегодня проект строительства второго пускового комплекса разработан и прошел государственную экспертизу, частично закуплено технологическое оборудование. На встрече с Аркадием Дворковичем были достигнуты договоренности по дальнейшим шагам реализации проекта, который имеет особую значимость для повышения национальной безопасности и актуален в условиях импортозамещения. Зампредом российского Правительства в развитие темы были даны соответствующие поручения.
Также Владимир Волков обсудил с Аркадием Дворковичем вопросы реализации проекта по созданию Инжинирингового центра волоконной оптики в Саранске, финансирования закупки для ИЦВО высокотехнологичного оборудования.