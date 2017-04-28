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Состоялась встреча Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем

4 мая состоялась рабочая  встреча врио Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем. Обсуждались вопросы реализации второго этапа проекта «Создание производства оптического волокна».  Во встрече принял участие генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.

Речь шла о начале строительстве в 2017 году в Саранске завода по производству заготовок для вытяжки оптического волокна (преформ). Ввод в эксплуатацию второй  пусковой очереди проекта «Создание производства оптического волокна» позволит решить вопрос технологической независимости и обеспеченности завода сырьем для производства конечной продукции. Этот вопрос обсуждался и на недавней встрече Владимира Волкова с Президентом России Владимиром Путиным. На сегодня проект строительства второго пускового комплекса разработан и прошел государственную экспертизу, частично закуплено технологическое оборудование. На встрече с Аркадием Дворковичем были достигнуты договоренности по дальнейшим шагам реализации проекта, который имеет особую значимость для повышения национальной безопасности и актуален в условиях импортозамещения. Зампредом российского Правительства в развитие темы были даны соответствующие поручения.

Также Владимир Волков обсудил с Аркадием Дворковичем вопросы реализации проекта по созданию Инжинирингового центра волоконной оптики в Саранске, финансирования закупки для ИЦВО высокотехнологичного оборудования.

Компания: АО "Оптиковолоконные Системы"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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