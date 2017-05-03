Установка интеллектуальных счетчиков в пяти районах области позволила снизить потери в сетях на 37 процентов

Российский международный энергетический форум
5 мая 2017, 09:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО
С 31 августа 2016 года по 1 апреля 2017 года в рамках совместного проекта с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) «Строительство интеллектуальных сетей» в пяти районах электрических сетей «Янтарьэнерго» - Багратионовском, Светлогорском, Мамоновском, Советском, Неманском – было установлено 10 159 интеллектуальных приборов учета. Это позволило снизить потери в сетях на 37 процентов: 3,2 млн кВт/ч, что в экономическом плане составляет более шести миллионов рублей. Наибольший эффект от установки заметен в Советском РЭСе, где снижение потерь составляет почти 1,4 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте равно 2,8 млн рублей.
Всего по проекту с РФПИ в 2016 году было смонтировано более 20 тысяч интеллектуальных счетчиков. Экономия от этого составила свыше 11 миллионов рублей.
Напомним, интеллектуальные приборы учета появятся во всех районах электрических сетей АО «Янтарьэнерго». Потребителям электроэнергии не придётся платить за счетчики нового поколения, все расходы взял на себя инвестор – Российский фонд прямых инвестиций. Проект стартовал в прошлом году. В рамках него до конца 2017 года появятся 67 тысяч умных приборов по всей Калининградской области. По оценке энергетиков, это позволит сократить потери в сетях на 158 млн кВт/ч. Цифра соизмерима с 2-х месячным потреблением электроэнергии всем областным центром. АО «Янтарьэнерго» при этом сможет достичь эффекта экономии до 300 миллионов рублей в год.