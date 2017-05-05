Утверждены критерии создания ТОР в моногородах

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 15:18
Рубрика: Россия
Метки: ТОР
Правительство утвердило критерии создания территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. Постановление об этом опубликовано на сайте кабмина.
Документ устанавливает критерии создания ТОР на территориях моногородов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения, и моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Так, для создания ТОР глава региона совместно с главой моногорода должны подать в Минэкономразвития заявку, в которой сообщить об имеющихся проблемах и перспективах развития моногорода; о конкурентных экономических, логистических и иных преимуществах региона и моногорода для реализации инвестиционных проектов; отчитаться о том, что было сделано за пять лет для улучшения жизни населенного пункта; рассказать о своем опыте реализации крупных инвестиционных проектов и т.д. Заявку можно подавать дважды в год.
Тор может создаваться на 10 лет, этот срок может быть продлен на 5 лет. Решение о создании ТОР принимает правительство, которое определяет перечень видов экономической деятельности территории, минимальный объем капитальных вложений резидентами, минимальное количество новых постоянных рабочих мест и т.д.
Кроме того, изменены требования к инвестиционным проектам, реализуемым резидентами ТОР, создаваемых на территориях моногородов; в дополнительные требования к резидентам таких ТОР; в порядок ведения реестра резидентов и выдачи документов. "Изменения направлены на совершенствование механизма принятия решения о создании территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов", - поясняется на сайте правительства.
Источник: РГ.