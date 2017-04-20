Утверждены первые национальные стандарты в области аддитивных технологий

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 17:17
Рубрика: Россия
Метки: РОССТАНДАРТ
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило первые национальные стандарты в области аддитивных технологий. Они разработаны техническим комитетом по стандартизации «182 Аддитивные технологии» совместно с ГК «Росатом». Необходимо отметить, что до этого на практике использовались исключительно международные стандарты, что значительно усложняло работу предприятий.
Так, на смену ISO/ASTM 52900:2015 «Additive manufacturing – General principles – Terminology» пришел ГОСТ Р «Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения», который устанавливает базовые термины и определения и служит основой для понимания фундаментальных принципов аддитивного производства.
Второй стандарт, ГОСТ Р «Материалы для аддитивных технологических процессов. Методы контроля и испытаний» не имеет международных и региональных аналогов. Проект разработан с учетом задач и соблюдением принципов и правил проведения работ по стандартизации именно в Российской Федерации. Он устанавливает методы контроля и испытаний сырья в виде металлических порошковых композиций, используемых при аддитивном производстве. Представленные методы позволяют проводить всестороннюю оценку качества порошковых композиций, применяемых при аддитивном производстве, с помощью процессов прямого подвода энергии и материала различных поставщиков для определения соответствия качества порошков требованиям нормативной документации (технических условий, сертификата качества и т.д.), а также применимости для изготовления требуемых деталей в условиях конкретного аддитивного производства.
Новые ГОСТы будут введены в действие с 1 декабря 2017 года.
«Создание системы национальных стандартов – необходимое условие широкого внедрения аддитивных технологий в промышленность России», отметил Генеральный директор Всероссийского НИИ авиационных материалов, академик РАН Евгений Каблов на прошедшей 17 апреля 2017 г. Коллегии Росстандарта. По его словам, стандарты, разработанные в рамках ТК 182 «Аддитивные технологии», являются важнейшей составляющей этого процесса.
Справочно. Технический комитет по стандартизации №182 «Аддитивные технологии» создан приказом Росстандарта № 1013 от 1 сентября 2015 года. В его состав входит 58 организаций. Секретариат ТК сформирован на базе ФГУП «ВИАМ».