Хакасэнергосбыт может быть объявлен банкротом

Фоторепортаж RusCable.Ru
5 мая 2017, 17:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
В Арбитражный суд Республики Хакасия подано заявление о признании ОАО «Хакасэнергосбыт» банкротом. Обратиться с судебным иском в отношении сбытовой компании был вынужден филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» из-за огромной задолженности, приближающейся к двум миллиардам рублей.
Ввиду отсутствия конструктивного сотрудничества с руководством ОАО «Хакасэнергосбыт» по урегулированию вопроса по снижению долговой нагрузки, неготовности в добровольном порядке оплачивать за потребленные услуги, филиал «Хакасэнерго» был вынужден обратиться в Арбитражный суд Хакасии с иском о признании гарантирующего поставщика региона банкротом.
С 2013 года из-за прекращения сбытовой компанией произведения оплаты в договорном порядке, филиал «Хакасэнерго» не может получать средства, заложенные в тарифе на электроэнергию, которые необходимо направлять на выполнение ремонтной и инвестиционной программ. Истребовать оплату энергетикам приходится через судебные инстанции. Долг продолжает расти и, по прогнозам специалистов, в ближайшее время превысит два миллиарда рублей.
В итоге под угрозу поставлены не только финансовая устойчивость крупнейшего электросетевого предприятия Республики, но и полноценное обслуживание электросетей в регионе, технологическое присоединение потребителей и безаварийное прохождение осенне-зимнего периода. Чтобы не допустить развития необратимых негативных последствий для функционирования электросетевого комплекса Хакасии, энергетикам пришлось пойти на крайние меры.