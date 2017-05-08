"Газпром" приступил к строительству морского участка "Турецкого потока"

"Газпром" в воскресенье приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря, говорится в сообщении компании.



Укладка началась через четыре дня после встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, на которой, в частности, обсуждалась тема строительства "Турецкого потока". В четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" готов в ближайшие дни начать морскую укладку газопровода.



"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" — морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши, турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.



Работа стартовала у российского побережья, говорится в сообщении. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.



Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", оператором строительства которого является South Stream Transport. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны.



В декабре South Stream Transport B.V. и Allseas подписали контракт на трубоукладку первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале компании подписали контракт на трубоукладку второй нитки "Турецкого потока". Allseas планирует задействовать строительное судно Pioneering Spirit, говорилось в сообщении "Газпрома". При этом Pioneering Spirit предназначено для глубоководной укладки труб. Строительство морской части "Турецкого потока" в мелководной части начнет судно Audacia.



Allseas Group — мировой лидер в укладке подводных трубопроводов и строительстве подводных сооружений. Компания занимается комплексной реализацией проектов, включая проектирование, организацию поставок материалов и техники, строительство и ввод в эксплуатацию. Audacia — многофункциональное трубоукладочное судно для укладки трубопроводов малого и среднего диаметра любой протяженности на любой глубине.



Источник: РИА Новости.

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