Правительство предлагает налоговые льготы компаниям, поддерживающим образование

Компании, сотрудничающие с учебными заведениями, смогут получить льготу по налогу на прибыль — такие поправки к законодательству подготовили в Минэкономики. Бизнесу предлагают нарастить участие в фондах целевого капитала и помочь обновлению оборудования. В вузах отмечают, что изменения помогут увеличить стагнирующий сегмент эндаумент-фондов, бизнес также поддерживает инициативу.



Минэкономики разместило для общественного обсуждения проект поправок правительства ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс для мотивации организаций к участию в подготовке высококвалифицированных рабочих кадров (принят Госдумой в первом чтении в декабре 2016 года). Проект разработан по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, данного на заседании "проектного офиса" 11 апреля 2017 года.



Поправки обещают налоговые льготы бизнесу, участвующему в обновлении материальной и учебно-лабораторной базы вузов и профессиональных образовательных организаций, а также в формировании их фондов целевого капитала. Такие затраты предлагается включить в состав расходов организаций, сократив тем самым их налог на прибыль. Под льготу подпадет не более 1,5% от общего дохода от реализации — по замыслу авторов, это убережет региональные бюджеты от значительной потери поступлений. В пояснительной записке к поправкам отмечается, что в 2016 году удельный вес стоимости новых машин и оборудования вузов (не старше пяти лет) составлял не более 45%.



Источник "Ъ" в одной из компаний поясняет: речь идет об отнесении расходов, связанных с содержанием помещений, на оборудование, зарплаты при реализации образовательных программ (студенты проходят на предприятиях производственную и преддипломную практику), на уменьшение налогооблагаемой прибыли — при условии, если обучаемый отработает в компании не менее года.



"Рынку целевых капиталов в России чуть больше десяти лет — до сих пор компании неохотно вкладываются в фонды целевого капитала,— рассказал "Ъ" директор по развитию НИТУ МИСиС Нурлан Киясов.— Во-первых, такие пожертвования делаются из чистой прибыли, во-вторых, отсутствуют какие-либо льготы и вычеты". По его словам, во многом из-за этого последние два-три года сектор эндаумент-фондов стагнирует. Сейчас его размер — около 20 млрд руб. В случае принятия поправок компании охотнее станут вкладывать деньги в эндаументы на долгосрочные программы развития образования и науки в российских вузах, полагает Нурлан Киясов. Он ссылается на мировую практику: в США, Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии и Сингапуре "размеры фондов исчисляются миллиардами и даже десятками миллиардов долларов".



В Уральском федеральном университете (УрФУ) также видят в документе предпосылки для расширения сотрудничества с бизнесом. "Сейчас большая часть нашего энадумент-фонда — это пожертвования частных лиц. Практики, когда предприятие брало на себя расходы по реализации сетевой образовательной программы, не было вообще",— отмечает первый проректор УрФУ Сергей Кортов.



В компаниях "Ъ" рассказали, что уже взаимодействуют с вузами. "ФСК ЕЭС традиционно оказывает поддержку отраслевым учебным заведениям, в том числе и в совершенствовании их материально-технической базы. Компания приветствует меры, которые направлены на поощрение и развитие социально ответственного поведения бизнеса",— сказали в ФСК ЕЭС. В "Россетях" отмечают, что "уже сотрудничают более чем с 300 вузами и средними специальными учебными заведениями, в том числе в части оснащения учебных комплексов оборудованием".



Источник: Коммерсант.

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