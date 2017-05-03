Телефонная сеть в Мишкино Курганской области полностью переведена на "цифру"

«Ростелеком» в р.п. Мишкино Курганской области в рамках реализации проекта «Модернизация сельских сетей связи» переключил свыше 1600 абонентов на современную цифровую платформу. С выводом из эксплуатации координатной АТС рабочий поселок вступил в эру цифровой телефонии.



Переключение абонентов осуществлялось с заменой существующей нумерации: диапазон номеров с 21-000 по 22-999 был заменен на диапазон с 31-000 по 32-791 Все переключения проведены непосредственно на станционном и линейном оборудовании «Ростелекома», поэтому присутствие абонентов дома не потребовалось. Информирование абонентов осуществлялось за два месяца до начала переключения официальным извещением о проводимых работах и о новом абонентском номере. Непосредственно перед переключением проводился «обзвон» абонентов посредством автоинформатора.



С переходом на новое оборудование мишкинцам стал доступен спектр дополнительных сервисов, позволяющих повысить функциональность стационарного телефона: доступ к автоматической системе повременного учета соединений, позволяющей тарифицировать разговоры и выбирать тарифный план, различные виды переадресаций, автоматический определитель номера, тональный набор номера, конференц-связь и др.



Сергей Кудрявцев, первый заместитель Главы Мишкинского района: «В современном мире надежная современная телекоммуникационная система важна как никогда. 100% цифровизация сети – это значительное событие для районного центра, улучшение качества связи значит и повышение комфортности проживания в Мишкино».



Юрий Прохоров, начальник линейно-технического цеха в Мишкинском районе филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Телекоммуникационная система должна быть надежной и соответствовать растущим потребностям абонентов. Современные оптические технологии имеют высокую степень надежности и потенциал для развития на многие годы вперед. Именно поэтому мы переводим аналоговые каналы связи на «оптику». «Ростелеком» инвестирует собственные средства в модернизацию сетей связи, тем самым повышая качество и доступность услуг».



Следуя тенденции к импортозамещению, «Ростелеком» – ведущий интернет-провайдер страны – использует в электронных цифровых АТС преимущественно отечественное оборудование, которое отвечает всем стандартам современной телефонии и открывает широкие возможности для качественного сервиса. Новые цифровые АТС потребляют меньше энергии и места и не требует постоянно присутствия рабочей смены – за всеми параметрами следит автоматика.



Несмотря на высокий уровень проникновения мобильной связи, традиционная телефония остается в списке самых востребованных телекоммуникационных услуг. Основными факторами в пользу домашнего телефона абоненты называют надежность, высокое качество связи и безопасность.



Напомним, проект «Модернизация сельских сетей связи», которую проводит «Ростелеком» на территории Курганской области стартовал в 2016 году. Это крупнейший в истории сельской связи Зауралья инфраструктурный телеком-проект: связистам предстоит провести замену аналоговых линий связи и АТС в каждом муниципальном районе области.