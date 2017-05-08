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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики восстановили электроснабжение для более 36 тысяч человек в Сибири

Энергетики восстановили электроснабжение для более 36 тысяч человек в Сибири

9 мая 2017, 12:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС

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Энергетики во вторник, 9 мая, восстановили нарушенное накануне электроснабжение в Красноярском крае и Кемеровской области, затронувшее более 36 тысяч человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

8 мая из-за неблагоприятных погодных условий (ветер с порывами до 27 метров в секунду) на территории Красноярского края происходили отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ ("Красноярскэнерго"). Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей области (около 14 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей - 8,6 МВт.

В Кемеровской области также из-за сильного ветра происходили отключения в электросетях. Без электроснабжения оставались около 22,25 тысячи человек. Мощность отключенных потребителей - 5,6 МВт.

9 мая аварийно-восстановительные работы в обоих регионах были завершены, всем потребителям подано напряжение, сообщает ПРАЙМ.

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