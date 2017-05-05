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Портал RusCable.Ru поздравляет ветеранов, участников, тружеников Великой Отечественной войны и всех россиян с Днем Победы!

Портал RusCable.Ru поздравляет ветеранов, участников, тружеников Великой Отечественной войны и всех россиян с Днем Победы!

9 мая 2017, 13:12
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable

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Говоря о подвиге советского народа, совершенном во имя Родины и мира на всей Земле, нельзя не вспомнить о героическом вкладе в дело Победы отечественных энергетиков.

О том, как боролись за бесперебойное электроснабжение в различных городах по всей стране, вспоминают непосредственно очевидцы и участники событий тех лет в статьях из издания «Энергетики в Великой Отечественной войне» (1985 г.в.), размещенных на RusCable.Ru в специальном разделе «Победа! 70 лет»

Трудно переоценить этот праздник — пошел уже восьмой десяток лет с того момента, как закончилась самая кровопролитная за всю мировую историю война, но мы по-прежнему с особым трепетом встречаем этот день.

От всей души желаем вам мирного неба над головой, чтобы больше никогда никому не пришлось повторить подвигов, совершенных нашими дедами и прадедами. И пусть память о них никогда не будет посрамлена и навеки останется в наши сердцах и в сердцах будущих поколений.

С праздником, друзья, с Великой Победой!

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