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Отраслевые новости: Энергетика

Дополнительные мегаватты для огурцов и помидоров

Дополнительные мегаватты для огурцов и помидоров

10 мая 2017, 17:09
Рубрика: Энергетика
Метки: БАШКИРЭНЕРГО

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ПО «Уфимские городские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» подготовило схему выдачи дополнительной мощности для ГУСП Совхоз «Алексеевский». Для этого уфимские энергетики на подстанции 110/10 кВ «Сосновка» выделили аграриям две дополнительные ячейки 10 кВ. Первая из них была поставлена под напряжение в декабре 2016 года, вторая будет введена в работу в мае 2017 года. Работы были профинансированы за счет инвестпрограммы ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК»).

ГУСП Совхоз «Алексеевский» — своеобразная визитная карточка столицы Башкирии в сельскохозяйственном секторе, крупное агропромышленное предприятие, выращивающее овощи защищенного грунта, производящее молочную, мясную продукцию, муку, хлебобулочные изделия. Оно реализует крупный проект по строительству нового тепличного хозяйства, для электроснабжения которого и потребовались дополнительные мегаватты. Предприятие собственными силами строит распределительный пункт (РП) 10 кВ и кабельные линии электропередачи, по которым РП планируется запитать от ПС 110 кВ «Сосновка».

Продовольственная безопасность России и насыщение рынка собственными овощами – одно из приоритетных направлений в работе органов исполнительной власти и бизнес-сообщества. Содействие ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» позволит алексеевцам упрочить позиции на овощном рынке г. Уфы и Башкирии.

Компания: ООО "Башкирэнерго"
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