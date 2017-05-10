Доходные электросети поделятся с убыточными

Как сообщает "Ъ", правительство выбрало компромиссный вариант ликвидации "последней мили" в электросетях — перекрестного субсидирования, когда крупные потребители частично платят за мелкий и средний бизнес. 1 июля "милю" должны отменить в 16 регионах. Выпадающие доходы проблемных распредсетей будут компенсировать за счет плавного роста единого тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в "Россети") и перераспределения дивидендов дочерних компаний госхолдинга. Альтернативную идею "Россетей" в Белом доме пока отклонили.



Правительство определилось с приоритетной схемой компенсации выпадающих доходов электросетей на следующем этапе ликвидации "последней мили" (ПМ).



ПМ — механизм перекрестного субсидирования, когда крупные потребители энергии, подключенные напрямую к магистральным сетям ФСК, оплачивают не только единый тариф ФСК, но и местный тариф распредсетей (МРСК, входят в "Россети"). Крупные потребители добились частичной ликвидации ПМ, но в 16 регионах она действует до 1 июля, а еще в четырех (Бурятия, Забайкалье, Еврейская АО и Амурская область) — до 2029 года. Очередной этап ликвидации ПМ с июля должен привести к возникновению выпадающих доходов у МРСК.



На совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича 18 апреля (копия протокола есть у "Ъ") основной схемой решения проблемы стал предложенный ФСК вариант ее перехода на расчеты с распредсетями по фактической мощности с ускорением темпов роста тарифа компании. Сейчас МРСК платят ФСК за заявленную мощность, которая выше фактической, а прямые потребители — за фактическую. Схему поддержали господин Дворкович и ФАС, Минэкономики было против роста тарифов и поэтому не поддержало подход, говорят источники "Ъ". Минэнерго свою позицию "Ъ" не пояснило, в Минэкономики сообщили, что говорить о конкретных решениях преждевременно. В аппарате вице-премьера комментариев не дали.



Как говорят источники "Ъ", вице-премьер настоял на том, что рост тарифов ФСК должен быть умеренным, "предварительно схему решено растянуть на десять лет". По расчетам ФСК, ее тариф в 2018 году вырастет на 3,6%, в 2019-м — на 0,4%, в 2020-2024 годах — на 1,6% в год, но суммарные платежи распредсетей будут снижаться на 0,5 млрд руб. ежегодно. По оценке Натальи Пороховой из АКРА, отказ от ПМ даже при дополнительном росте тарифа ФСК на 1-4% выгоден крупным потребителям, поскольку в среднем "миля" вдвое поднимает сетевой тариф. Как считают источники "Ъ", данная схема крайне удобна для ФСК, поскольку позволяет компании "балансировать в деньгах" и после отмены ПМ "потенциально больше потребителей захочет присоединиться к магистральным сетям напрямую".



Участники совещания оставили за ФСК и право подключать новых крупных потребителей, говорит источник "Ъ". В ФСК "Ъ" лишь подтвердили участие в совещании. "Снижение мощности, оплачиваемой распредсетями, до фактически потребляемой приведет к неизбежному росту тарифа ФСК, но является одной из предпочтительных мер, направленных на ликвидацию роста и снижение перекрестного субсидирования в тарифах",— рассказал "Ъ" заместитель главы профильного управления ФАС Сергей Дудкин.



Часть выпадающих доходов проблемных МРСК будут компенсировать из дивидендов дочерних компаний "Россетей". Предложения по размеру и целевому использованию дивидендов госхолдинга, по протоколу совещания, до 11 мая подготовят Минэкономики, ФАС и Минэнерго. В 2016 году "Россети" собрали около 23,3 млрд руб. дивидендов. В 2017 году убытки ожидаются у "Курскэнерго" и "Липецкэнерго" (филиалы МРСК Центра), "Бурятэнерго" и "Читаэнерго" (МРСК Сибири). Сами "Россети" на совещании предлагали в течение трех лет "как минимум в два раза" увеличить тариф ФСК для прямых потребителей и понизить его для МРСК. Ранее Минэнерго предлагало более щадящий рост: в 2017 году для распредсетей снизить тариф ФСК на 5%, до 304 руб./МВт ч, для крупных потребителей — повысить на 17%, до 371 руб./МВт ч. "По сути, "Россети" предлагают дифференциацию там, где ее сейчас нет. Но ФАС дано поручение при подготовке предложений исходить из нецелесообразности этой схемы, расширяющей круг потребителей, оплачивающих "перекрестку"",— пояснил "Ъ" Сергей Дудкин.



В "Россетях" пояснили, что средний и малый бизнес оплачивают перекрестное субсидирование (в частности, за счет снижения тарифов населения) в размере 230 млрд руб. в год, нагрузка на него в четыре раза больше, чем на крупных потребителей. "Мы предлагаем справедливо распределить эту социальную нагрузку между всеми потребителями",— отметили в "Россетях". ФАС, Минэнерго и Минэкономики поручено дать "реалистичные" предложения по ликвидации "перекрестки" до 15 мая. Глава ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василий Киселев считает, что реалистичные предложения по "перекрестке" более или менее очевидны. "Нужно интенсивнее сокращать расходы сетей и различными темпами индексировать тарифы промышленности и населения",— говорит он.



Источник: Коммерсант.

Компания: