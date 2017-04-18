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Элком-Электро представляет новые каталоги и продукты

Элком-Электро представляет новые каталоги и продукты

10 мая 2017, 16:25
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

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Компания «Элком-Электро», являясь официальным дистрибьютором ДКС и АЛЮР, рада представить новые каталоги этих компаний.

В обновленной версии каталога по "Кабеленесущим системам" ДКС расширен ассортимент и добавлены новые позиции в разделах по жестким и армированным трубам "Express", системе тяжелых лотков "U5 Combitech", системе монтажных элементов "B5 Combitech" и системе крепежа "M5 Combitech". В разделе по листовым лоткам "S5 Combitech" добавлена информация по эффективности экранирования электромагнитных волн для металлических лотков, а также изменена толщина держателя TRC.

В последней версии каталога по "Низковольтному оборудованию" ДКС расширен ассортимент и обновлена техническая информация по источникам бесперебойного питания "RAM batt", а также добавлены навесные кондиционеры уличного исполнения от 1000 до 1500 Вт в разделе по системе контроля микроклимата "RAM klima".

В каталог АЛЮР добавлен новый ассортимент cамонесущих изолированных проводов и Кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена, а также указана продукция планируемая к выпуску.

Всю продукцию представленную в этих каталогах Вы можете приобрести у нас, сделав заказ на сайте или обратившись в ближайший офис продаж.

Новые версии каталогов вы можете скачать по ссылкам ДКС КНС, ДКС НВО, АЛЮР. Для получения бумажных копий обращайтесь к Вашему менеджеру.

Компания: ООО "Элком-Электро"

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