Энергетики "Пермэнерго" в ходе рейдовых мероприятий, проведенных в апреле в южных районах Прикамья, выявили более 90 фактов незаконного потребления электроэнергии

Фоторепортаж с выставки
10 мая 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В течение апреля 2017 года специалисты Чайковских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» провели в территориях своей деятельности 23 рейда по выявлению хищений электроэнергии.
В частности, рейдовые мероприятия прошли в населенных пунктах Сульмаш, Рябки, Калиновка Чернушинского района. Было проверено 26 бытовых потребителей, составлено 20 актов проверки, осмотров приборов учета электрической энергии, выдано 7 предписаний о необходимости замены счетчиков.
Также произведена проверка 12 ранее отключенных потребителей. Повторно отключено 2 самовольно подключенных жилых дома. Общий объем выявленного в ходе рейда неучтенного потребления составил 33 191 кВт/ч.
Проверка также прошла в населенном пункте Альняш Чайковского района. Здесь в ходе рейда энергетики составили 14 актов проверки, осмотров приборов учета, выдали 9 предписаний о необходимости замены счетчиков, проверили 9 ранее отключенных потребителей. По результатам проведенного рейда выявлено 7 фактов неучтенного потребления. Энерговоры незаконно потребили 46 414 кВт/ч.
Всего в течение апреля 2017 года в зоне ответственности производственного отделения «Чайковские электрические сети» выявлено 93 факта хищений электроэнергии, составлены акты о неучтенном потреблении на 472 129 кВт/ч.