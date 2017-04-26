Конкурс профессионального мастерства определил лучшие команды среди бригад электромонтеров ЮВЭС ростовского филиала МРСК Юга

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 мая 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО
Смотр-конкурс профессионального мастерства по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок распределительных электрических сетей 0,4-10кВ определил лучшие команды среди бригад электромонтеров Юго-Восточных электрических сетей ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (обслуживают Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский и Целинский районы).
По итогам конкурса наибольшее количество балов набрала бригада Ольшанского управления электрических сетей (УЭС). Второе место получила бригада Краснополянского УЭС, третье - бригада Юловского УЭС.
На протяжении двух дней на учебно–тренировочном полигоне Пролетарского района участники демонстрировали свои навыки по освобождению пострадавшего от действия электрического тока с использованием интерактивного тренажера «Гоша», осуществляли техническое обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и замену неизолированного провода, ликвидировали условный пожар в ячейке трансформатора КТП, проходили проверку знаний на компьютерах.
Задача таких смотров – оценить текущий уровень мастерства и определить направления подготовки специалистов на ближайшее время для совершенствования навыков.