 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Конкурс профессионального мастерства определил лучшие команды среди бригад электромонтеров ЮВЭС ростовского филиала МРСК Юга

Конкурс профессионального мастерства определил лучшие команды среди бригад электромонтеров ЮВЭС ростовского филиала МРСК Юга

10 мая 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

212 просмотров

Смотр-конкурс профессионального мастерства по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок распределительных электрических сетей 0,4-10кВ определил лучшие команды среди бригад электромонтеров Юго-Восточных электрических сетей ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (обслуживают Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский и Целинский районы).

По итогам конкурса наибольшее количество балов набрала бригада Ольшанского управления электрических сетей (УЭС). Второе место получила бригада Краснополянского УЭС, третье - бригада Юловского УЭС.

На протяжении двух дней на учебно–тренировочном полигоне Пролетарского района участники демонстрировали свои навыки по освобождению пострадавшего от действия электрического тока с использованием интерактивного тренажера «Гоша», осуществляли техническое обслуживание трансформаторных подстанций 10/0,4кВ и замену неизолированного провода, ликвидировали условный пожар в ячейке трансформатора КТП, проходили проверку знаний на компьютерах.

Задача таких смотров – оценить текущий уровень мастерства и определить направления подготовки специалистов на ближайшее время для совершенствования навыков.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!