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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" в полтора раза увеличило мощность подстанции "Городская" в Кингисеппе

Ленэнерго в полтора раза увеличило мощность подстанции Городская в Кингисеппе

10 мая 2017, 16:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило модернизацию подстанции (ПС) 110 кВ №243 «Городская» в Кингисеппе Ленинградской области. Реконструкция энергоисточника повысила надежность электроснабжения города, а также позволила подключить к электросетям 75 новых потребителей.

Энергетики заменили на подстанции трансформаторы, увеличив мощность энергоисточника в полтора раза – с 32 до 50 МВА, а также смонтировали три современных вакуумных выключателя 10 кВ.

Подстанция №243 «Городская» построена в 1976 году. Модернизация энергоисточника позволила подключить к электросетям 75 новых потребителей общей мощностью 3,7 МВт, среди которых садоводческое товарищество «Победа» и новый жилой комплекс «Ямбург-Сити». Кроме этого, реконструкция подстанции обеспечила дополнительную надежность электроснабжения жителей и социально значимых объектов города Кингисепп.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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