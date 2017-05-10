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Отраслевые новости: Энергетика

"МОЭК" в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы

МОЭК в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы

10 мая 2017, 15:44
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК

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ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня.

Ранее, в начале мая 2017 года, ПАО «МОЭК» в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.

Компания: ПАО "МОЭК"
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