"МОЭК" в связи с холодной погодой возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 мая 2017, 15:44
Рубрика: Энергетика
Метки: МОЭК
ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы. Предполагается, что отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца сегодняшнего дня.
Ранее, в начале мая 2017 года, ПАО «МОЭК» в соответствии с решением правительства Москвы перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, последовательно отключив отопление почти в 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.