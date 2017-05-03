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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК к Чемпионату мира по футболу-2018 смонтировала мобильную подстанцию

МОЭСК к Чемпионату мира по футболу-2018 смонтировала мобильную подстанцию

10 мая 2017, 15:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ЧМ-2018

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Для обеспечения надежного электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу-2018 в ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») на питающем центре 110/20/10 кВ «Сити» смонтирована мобильная модульная блочная трансформаторная подстанция (ММБТП).

Подстанция весом всего 70 тонн установлена на двух полуприцепах с пневматической подвеской. Габаритные размеры и контейнерное исполнение позволяют осуществлять ее перевозку к месту эксплуатации по дорогам общего пользования без специального сопровождения.

На сегодняшний день оборудование мобильной подстанции смонтировано, налажено и, в случае необходимости, готово к работе для резервного электроснабжения стадиона «Лужники».

Установку ММБТП производили специалисты филиала МОЭСК – «Московские высоковольтные сети». В состав мобильной подстанции вошли силовой повышающий трансформатор 10 на 20 кВ мощностью 25 MBА и модуль с общеподстанционным пунктом управления и распределительным устройством аналогичной мощности.

Напомним, на Большой спортивной арене «Лужников» планируется проведение ключевых игр Чемпионата – матч открытия, один из полуфиналов и финал. «Лужники» будут запитаны сразу от трех высоковольтных подстанций «Золотаревская» (ОЭК), «МГУ» и «Пресня» (МОЭСК). В минувшем году энергетики МОЭСК завершили масштабные работы по выдаче необходимой мощности, предоставив спортивному объекту более 40 МВт.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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