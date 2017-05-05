Медицинские учреждения Хабаровска привлечены к административной ответственности

Российский международный энергетический форум
10 мая 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК
Филиал ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» выступил инициатором в привлечении к административной ответственности четырех юридических лиц - медицинских учреждений г.Хабаровска и их должностных лиц за нарушение установленных законодательством об электроэнергетике требований о составлении актов согласования технологической и (или) аварийной брони и направлении их для подписания в сетевую организацию. Юридические лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.9.22 КоАП РФ, и каждому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
- Согласно утверждённого распоряжением Губернатора Хабаровского края №320-пр от 30 июня 2016 года перечня, медицинские организации являются потребителями электрической энергии, ограничение режима которых может привести к экономическим, социальным и экологическим последствиям в Хабаровском крае, - рассказывает заместитель директора по правовым вопросам Филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Ольга Яскина. - Учитывая, что в данных учреждениях имеются реанимационные блоки и операционные, осуществляется хранение медицинских препаратов и вакцин, лифты, которые относятся ко второй категории надежности энергоснабжения, то должны соблюдаться условия, когда при возникновении аварийной ситуации должна быть обеспечена подача электроэнергии через второй резервный источник питания, который на сегодняшний день отсутствует. Также нет согласованных схемных решений энергоснабжения данной категории объектов энергоснабжения.
Руководство Филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», осознавая социальную значимость этих организаций, неоднократно обращало внимание руководства медучреждений на необходимость решения данной проблемы. Однако конструктивных мер принято не было, что послужило поводом для обращения в Ростехнадзор.