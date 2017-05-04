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Пресс-релизы

На Кировском заводе ОЦМ усовершенствовали складскую логистику

На Кировском заводе ОЦМ усовершенствовали складскую логистику

10 мая 2017, 16:09
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 На центральном складе КЗОЦМ установили восемь современных полочных стеллажей для хранения готовой продукции, предназначенной на отправку потребителям. Каждый из них имеет длину 30 метров и высоту 4,3 метра.  В одном стеллаже находится от 60 до 120 ячеек хранения, каждой присвоено индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, что обеспечивает удобство при распределении продукции по зонам хранения и при отгрузке. Общая площадь стеллажей, предназначенных для хранения паллет – 1000 кв. м.

Новое оборудование изготовлено в России на «Уральском заводе торгового и складского оборудования». Его установка – первый этап большой работы по совершенствованию складской логистики предприятия.

Вторым этапом модернизации управления товарным потоком станет внедрение автоматизированной системы учета. В настоящее время отдел информационно-технического обеспечения УГМК-ОЦМ проводит работу по подбору оборудования и наладке информационных систем. Их освоение позволит в полной мере использовать возможности новой системы хранения и ускорит процессы, связанные с учетом, хранением и перемещением готовой продукции.

Уже сейчас результаты внедрения стеллажного хранения результативно влияют на снижение непроизводственных затрат. Практически исключен ручной труд рабочих, при росте объемов производства и уменьшении численности персонала склада сократилось в два раза время нахождения готовой к отправке продукции на складе. Таким образом, усиливается один из ключевых показателей конкурентоспособности – короткие сроки поставок потребителю и бизнес-надежность Кировского завода ОЦМ как эффективно работающего предприятия.    

Компания: УГМК
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