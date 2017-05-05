ПАО "МРСК Волги" продолжает работу по технологическому присоединению

Фоторепортаж с выставки
10 мая 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжает работу по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП). В марте текущего года Общество выполнило свои обязательства по 1106 договорам. Общая присоединенная мощность составила 66,04 МВТ.
В регионах деятельности ПАО «МРСК Волги» (Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика) в течение месяца заключено 1137 новых договоров ТП. Потребителям планируется предоставить 39,11 МВт мощности.
За отчетный период Общество получило от потребителей 1516 новых заявок на ТП. Запрошено 140,88 МВт мощности.
В Самаре к электрическим сетям присоединен строящийся жилой комплекс «Южный город». В Оренбургской области подключены к электрическим сетям солнечные электростанции в Плешановском, Грачевском и Соль-Илецком районах. В Чамзинском районе Республики Мордовия обеспечено электроснабжение производственных помещений предприятия, специализирующегося на производстве строительных смесей.
Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» .