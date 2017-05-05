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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" продолжает работу по технологическому присоединению

ПАО МРСК Волги продолжает работу по технологическому присоединению

10 мая 2017, 14:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжает работу по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (ТП). В   марте   текущего года Общество   выполнило   свои обязательства   по 1106 договорам. Общая присоединенная мощность составила 66,04 МВТ.

В регионах деятельности ПАО «МРСК Волги» (Саратовская, Самарская, Ульяновская, Пензенская, Оренбургская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика) в течение месяца заключено 1137 новых договоров ТП.  Потребителям   планируется предоставить 39,11 МВт мощности.

За отчетный период Общество получило от потребителей 1516 новых заявок на ТП. Запрошено 140,88 МВт мощности.

В Самаре к электрическим сетям присоединен строящийся жилой комплекс «Южный город». В Оренбургской области подключены к электрическим сетям солнечные электростанции в Плешановском, Грачевском и Соль-Илецком районах. В Чамзинском районе Республики Мордовия обеспечено электроснабжение производственных помещений предприятия, специализирующегося на производстве строительных смесей.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги. Также заявку на технологическое присоединение можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» .

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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