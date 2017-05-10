Полпред провёл совещание по вопросу урегулирования ситуации с неплатежами за услуги по передаче электроэнергии

Фоторепортаж с выставки
10 мая 2017, 17:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ
Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу урегулирования ситуации с неплатежами гарантирующих поставщиков ОАО «Хакасэнергосбыт» и АО «Читаэнергосбыт» за услуги по передаче электроэнергии.
Открывая совещание, полпред отметил, что в республиках Бурятия и Хакасия, а также в Забайкальском крае отмечается рост долгов всех групп потребителей за электроэнергию. В сумме задолженность уже превысила 8 миллиардов рублей.
В свою очередь, гарантирующие поставщики не рассчитываются перед сетевыми организациями. Это влечёт за собой снижение объёмов ремонтных и инвестиционных программ. При этом износ электросетевой инфраструктуры в Республике Бурятия составляет 83%, в Забайкальском крае и Республике Хакасия – 70-80%.
«Считаю важным напомнить, что согласно поручению главы государства от 9 июля 2013 года органы исполнительной власти должны принять меры, направленные на ликвидацию коммунальной задолженности. Это касается всех организаций, в том числе осуществляющих деятельность в сфере энергетики», - сказал Сергей Меняйло.
Полпред подчеркнул, что со стороны органов власти и гарантирующих поставщиков должны быть приняты системные меры по повышению собираемости платежей за электроэнергию. МРСК Сибири и гарантирующим поставщикам необходимо наладить взаимоотношения и диалог для решения проблем в досудебном порядке.
«Рекомендую изучить положительный опыт Новосибирской области, где эффективно выстроено взаимодействие органов власти, гарантирующего поставщика и сетевой организации», - отметил полномочный представитель.
В совещании приняли участие руководители ПАО «МРСК Сибири», ОАО «Хакасэнергосбыт» и АО «Читаэнергосбыт», профильные заместители высших должностных лиц республик Бурятия и Хакасия и Забайкальского края.