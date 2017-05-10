Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 50%, а гибридов — на 61,6%

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в первом квартале в ЕС было продано 213 тыс. автомобилей с альтернативными двигателями (электромобили и гибриды), что на 37,6% больше, чем годом ранее. Наиболее значительный рост продаж был показан в сегменте электромобилей, работающих на батареях,— на 49,0%, до 24,6 тыс. машин.



В заявлении ACEA говорится о «существенном росте» регистраций в ЕС новых автомобилей с двигателями на альтернативном топливе — электромобилей и гибридных автомобилей. Совокупный рост продаж таких машин в ЕС составил 37,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года, до 212,9 тыс. автомобилей. Рост продаж машин, способных заряжаться от бытовой электросети (это могут быть как электрокары, так и гибриды), составил 29,9%, до 47,2 тыс. При этом максимальный рост в этом сегменте показали продажи электроавтомобилей, работающих на батареях,— 49%, 24,5 тыс.



Значительно выросли продажи гибридных машин — 61,6%, до 111 тыс. Рост показали даже продажи автомобилей с двигателями на природном газе — 10,4%, до 54,7 тыс. Из всех стран ЕС охотнее всего на машины с альтернативными двигателями пересаживались в этом квартале в Испании (рост продаж на 87,4%), в Германии (67,5%) и Великобритании (29,9%). В ряде стран отмечен и существенный рост продаж полностью электрических машин — в Германии на 117%, с 2 332 машин в первом квартале прошлого года до 5 060 машин в текущем году. Во Франции их продажи выросли на 22,9%, с 6 тыс. до 7,4 тыс., в Голландии — на 84,8%, с 1,1 тыс. до 2,1 тыс., в Великобритании — на 46,5%, с 3,2 тыс. до 4,6 тыс.



В целом по итогам первого квартала крупнейшим в ЕС рынком для всех автомобилей с альтернативными видами топлива стала Италия (в основном за счет гибридных авто) — их было продано 62,3 тыс., или на 17,2% больше, чем годом ранее. На втором месте идет Великобритания — 33,4 тыс., рост на 29,9%, на третьем Франция, продано 28,9 тыс., рост на 24,8%.



Источник: Коммерсант.

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