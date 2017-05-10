"Роснефть" удвоит инвестиции в освоение арктического шельфа

С 2012 года инвестиции "Роснефти" в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. С 2017 по 2021 год объемы инвестиций компании "Роснефть" в освоение арктического шельфа вырастут в два с половиной раза - до 250 миллиардов рублей.



В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Эксперты считают, что российский шельф в Арктике содержит нефти и газа на 20 триллионов долларов и к 2050 году будет давать 20-30% от общей добычи. Многие зарубежные компании понимают это, однако в условиях падения нефтяных цен предпочли сэкономить на арктических проектах. С 2014 года нефтегазовые компании сократили инвестиции в добычу на арктическом шельфе на 43% (с 345 до 198 миллиардов долларов). "Роснефть" же, являющаяся главным недропользователем на российском шельфе, продолжили развивать эти капиталоемкие проекты, даже несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру.



Хотя многие скептики все чаще рассуждают о вынужденной заморозке шельфовых проектов в Арктике, пытаясь убедить власти, рынок и общество, что в эпоху низких нефтяных цен госкомпании откажутся от освоения шельфа и не смогут выполнять свои лицензионные обязательства. На текущий момент лицензионные обязательства "Роснефти" по геологическому изучению участков (всего 55 участка с суммарными ресурсами углеводородов около 41,5 млрд. тонн нефтяного эквивалента) континентального шельфа выполняются в полном объеме со значительным опережением сроков и превышением обязательных объемов работ по ряду участков. В планах компании сохранение темпов реализации масштабной программы геологоразведочных работ.



3 апреля 2017 года начато бурение первой скважины на Хатангском участке недр в море Лаптевых - самой северной скважины на российском арктическом шельфе. Старт поисковому бурению дал Президент России Владимир Путин в ходе телемоста с главой НК "Роснефть" Игорем Сечиным, который находился на берегу Хатангского залива. Подготовка к бурению была проведена компанией в рекордно короткие сроки: выполнены беспрецедентные работы по геологоразведке (21 тысяч погонных километров 2Д сейсмики, выявивших порядка 114 нефтегазоносных перспективных структур), завершена сложная логистическая операция по доставке буровой установки, необходимых материалов и оборудования.



Бурение скважины, проектной глубиной до 5 тысяч метров, будет производиться с берега под дном моря. Такие технологии позволяют значительно сэкономить финансовые ресурсы, обеспечить эффективность и высокие экологические стандарты. Общие потенциальные ресурсы моря Лаптевых предварительно оцениваются до 9,5 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Как отмечала The Financial Times, "эта скважина в техническом плане сложнее любой пробуренной ранее в России. Учитывая, что залежи нефти расположены под холодными, часто замерзшими водами моря Лаптевых, для достижения геологических слоев в пределах 15000 м от основной точки будет использована суперсовременная техника горизонтального бурения. Три года назад, когда Евросоюз и США ввели против России санкции, ограничивающие таким компаниям, как "Роснефть", доступ к иностранному капиталу и технологиям, бурение таких сложных скважин казалось крайне амбициозным проектом, которые практически невозможно воплотить в действительность. Однако сдача проектов, подобных "Центрально-Ольгинской-1", показывает, что крупные российские нефтегазовые компании нашли способ справляться самостоятельно. Возможность компаний преодолеть воздействие санкций является решающей для экономического будущего России".



В докладе главе государства Игорь Сечин обозначил приоритетные планы работы компании "Роснефть" на российском шельфе: "По вашей команде в 2014 году мы работали в Карском море, открыли чрезвычайно значимое месторождение - Карскую нефтегазоносную провинцию. В этом году, следом за Хатангским участком, мы будем бурить в Черном море, в следующем году - в Баренцевом море, в 2019 вернемся в Карскую нефтегазоносную провинцию и также продолжим работу в восточной Арктике".



Владимир Путин особо отметил важность освоения Арктики государственными компаниями: "У нас на арктическом шельфе в море находится огромное количество еще нераспечатанных запасов. И исходя из огромной ценности и важности этих запасов углеводородного сырья, именно компаниям с преимущественным участием государства разрешено осуществлять соответствующую работу. Эти преимущества компания "Роснефть", безусловно, должна использовать самым наилучшим образом".



Роснефть продолжает реализовывать комплексную научную программу по изучению Арктики. В 2015 и 2016 годах организованы самые масштабные за последние два десятилетия арктические экспедиции, разработана технология по изменению курса дрейфующих крупных айсбергов.



Полевые исследования в акватории Хатангского залива и в южной части моря Лаптевых будут вестись с круглогодичной научно-опорной базы "Роснефти" на берегу полуострова Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых. В рамках экспедиции "Хатанга-Зима-2017" ученые занимаются определением морфометрических параметров и динамических характеристик ледяного покрова, физико-механических свойств льда, характеристик погоды и водных масс.



Источник: Российская газета.

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