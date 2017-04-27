Семинар по передовым технологиям ADLINK в Санкт-Петербурге

В начале лета ПРОСОФТ проведет в Северной столице ежегодный семинар, посвященный новинкам и серийной продукции ADLINK. По традиции в мероприятии примут участие представители компании-производителя. Впервые семинар состоится в рамках Форума «ПТА. Санкт-Петербург 2017».

Участники мероприятия познакомятся с новыми решениями и технологиями в области встраиваемых систем и комплексов автоматизации.

Производителей радиоэлектроники и системных интеграторов заинтересует доклад, посвященный модулям формата COM Express в защищенном исполнении, а также обновлению стандарта COM Express (тип 7) и новым возможностям для разработчиков в области дополнительных сервисов, предлагаемых компанией ADLINK.

Также аудиторию ожидает презентация новых моделей встраиваемых безвентиляторных компьютеров Matrix. Это универсальные компактные и высоконадежные платформы, построенные на базе процессоров Intel семейств Atom, Core 2 Duo и Core i7/i5/i3. Они имеют широкие возможности для расширения функций и беспроводных коммуникаций благодаря встроенным слотам PCI, PCIe, miniPCIe.

В рамках презентации решений ADLINK для мобильных и бортовых систем будут рассмотрены модульные компьютеры малых форм-факторов, такие как PC/104, SMARC, Q7. Столь же информативным обещает стать доклад, раскрывающий преимущества защищенных платформ ADLINK cPCI, VPX, HPERC и SETO.

Завершится программа обзором твердотельных накопителей от компании Innodisk, многолетнего партнера Adlink. Предлагаемое оборудование предназначен исключительно для промышленных, и ответственных применений, поскольку является важным компонентом любой системы автоматизации, обеспечивая надежность и целостность хранящихся данных и увеличивая общую устойчивость системы к воздействию внешних воздействующих факторов.

Познакомиться «вживую» с оборудованием и устройствами ADLINK, в том числе с новинками и серийными моделями защищенных платформ HPERC, можно будет в специально организованном демонстрационном зале.

Время и дата проведения мероприятия: 8 июня 2017 г. 9.00–14.00

Место проведения: г. Санкт-Петербург, конференц-центр «Конгресс», ул. Шпалерная, 56

Программа семинара: https://asutp.prosoft.ru/events/619582.html

Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация:

https://asutp.prosoft.ru/events/register/619582/

Для регистрации на семинар заполните электронную форму или обратитесь к организаторам:

Голуб Мирослава

Тел.: +7(812) 448-03-38

E-mail: golub@pta-expo.ru

Маргарита Николаева

Тел.: (812) 448-04-44

E-mail: nikolaeva@spb.prosoft.ru