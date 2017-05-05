Сотрудники "Рязаньэнерго" провели занятия по профориентации в Скопинском районе

Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели мероприятия по профориентации для скопинских студентов и школьников.



В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 35 учащихся Скопинского электротехнического колледжа посетили производственное отделение (ПО) «Скопинские электрические сети». Ребятам рассказали о специальностях, востребованных на предприятии, и продемонстрировали рабочие места, на которых они могут оказаться, если свяжут свою профессиональную жизнь с энергетикой: оперативно-диспетчерскую службу и подстанцию 110 кВ «Скопин».



Начальник управления персоналом филиала «Рязаньэнерго» Людмила Золотова побеседовала со студентами четвертого курса колледжа, которые перед выпуском из образовательного учреждения проходили в ПО производственную практику. Она рассказала о требованиях по приему работников в соответствии с утвержденными профстандартами и существующих вакансиях в районах электрических сетей (РЭС), куда ребята могут устроиться сразу после получения диплома о средне-специальном образовании. Это хороший шанс построить карьеру в энергокомпании, так как продвижение по карьерной лестнице затруднительно без наличия определенного стажа и опыта практической работы. Так, например, главным инженером РЭСа не стать, не отработав по специальности три года электромонтером, а затем мастером. В течение этого времени перспективного сотрудника ожидает подготовка, переподготовка, повышение квалификации, обучение, в том числе в вузах, поскольку в «Рязаньэнерго» заинтересованы в профессиональном росте инженерно-технического и руководящего персонала.



Аналогичная беседа была проведена со второкурсниками колледжа. Уже сейчас они могут проверить свои знания на практике, вступив в ряды «бойцов» студорядов и отработав трудовой семестр на реальных энергообъектах.



Также Людмила Золотова выступила перед школьниками на дне открытых дверей в Скопинском электротехническом колледже. Это образовательное учреждение является опорным для «Рязаньэнерго». Филиал и колледж тесно сотрудничают как по вопросам обучения и трудоустройства будущих энергетиков, так и в решении задач по повышению квалификации работников «Рязаньэнерго».



Стоит отметить, что профориентационная работа играет важную роль в подготовке квалифицированных кадров для энергопредприятия, поэтому сотрудники филиала проводят подобные беседы и экскурсии на энергообъекты для школьников и студентов во всех районах области.