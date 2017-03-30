Фоторепортаж с выставки
10 мая 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСЭНЕРГО
Совет директоров ПАО «Мосэнерго» рассмотрел вопросы, связанные с подготовкой годового Общего собрания акционеров Компании, которое состоится 31 мая 2017 года.
Совет директоров принял к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год и рекомендовал годовому Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2016 финансового года. Из общего размера балансовой прибыли ПАО «Мосэнерго» за 2016 год в размере 11 млрд 061 млн 735 тыс. 001 рубль Совет директоров рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов — 3 млрд 359 млн 646 тыс. 428 рублей, оставить в распоряжении Общества — 7 млрд 702 млн 088 тыс. 573 рубля. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендовано направить более 30% чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» за 2016 год по РСБУ или 25% прибыли Общества за 2016 год по МСФО.
Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» рекомендовано принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,08482 рубля на одну акцию (по итогам 2015 года дивиденды составили 0,05665 рубля на акцию).
Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год. ООО «ФБК» было признано победителем открытого конкурса по отбору аудиторской организации, проведенного ПАО «Мосэнерго» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».