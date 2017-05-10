В результате претензионной работы подразделений в кассы АО "Карачаево-Черкесскэнерго" поступило более полумиллиона рублей

Российский международный энергетический форум
10 мая 2017, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Сотрудники АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прилагают значительные усилия для того, чтобы добиться погашения задолженности абонентов, не доводя дело до суда.
Жители частного сектора в апреле текущего года получили от районных и городских энергосбытовых отделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 338 претензий, предупреждающих о наличии задолженности за потребленную электроэнергию и необходимости ее погасить. Долг гарантирующему поставщику электроэнергии КЧР согласно разосланным уведомлениям в общей сумме составил около 1,4 млн руб.
Благодаря четкой и слаженной работе сотрудников отдела реализации электроэнергии, а также районных и городских энергосбытовых отделений удалось добиться погашения задолженности абонентов по 207 претензиям. В кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» поступило около 587 тыс. руб.
Лидером по результатам претензионной работы в апреле текущего года стало Усть-Джегутинское районное энергосбытовое отделение, где по 77 претензиям абоненты выплатили 289 тыс. руб.
Руководство АО «Карачаево-Черкесскэнерго» призывает потребителей к своевременным и полным платежам за электроэнергию, чтобы не доводить дело до начисления пени, отключения объектов от питающих линий электропередачи, а также до принудительного взыскания долгов через суд.