Завершен первый этап работ по присоединению к ЕНЭС ОЭЗ "Липецк"

Фоторепортаж RusCable.Ru
10 мая 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС завершила первый этап подключения к Единой Национальной электрической сети подстанции 220 кВ «Казинка» – нового питающего объекта Особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк». Потребитель получил 28 МВт электрической мощности, необходимой для энергоснабжения резидентов ОЭЗ.
Энергетики реконструировали линию электропередачи 220 кВ «Липецкая – Металлургическая» и построили заходы на подстанцию «Казинка». На подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Металлургическая» модернизирована система релейной защиты с применением микропроцессорных терминалов.
В перспективе, по мере увеличения производственных площадей, будут рассмотрены варианты выдачи ОЭЗ «Липецк» дополнительной мощности.