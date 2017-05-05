 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Завершен первый этап работ по присоединению к ЕНЭС ОЭЗ "Липецк"

Завершен первый этап работ по присоединению к ЕНЭС ОЭЗ Липецк

10 мая 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

213 просмотров

ФСК ЕЭС завершила первый этап подключения к Единой Национальной электрической сети подстанции 220 кВ «Казинка» – нового питающего объекта Особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк». Потребитель получил 28 МВт электрической мощности, необходимой для энергоснабжения резидентов ОЭЗ.

Энергетики реконструировали линию электропередачи 220 кВ «Липецкая – Металлургическая» и построили заходы на подстанцию «Казинка». На подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Металлургическая» модернизирована система релейной защиты с применением микропроцессорных терминалов.

В перспективе, по мере увеличения производственных площадей, будут рассмотрены варианты выдачи ОЭЗ «Липецк» дополнительной мощности.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!