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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

500 абонентов обратились за дополнительными услугами в "Юго-Восточные электрические сети" ростовского филиала МРСК Юга

500 абонентов обратились за дополнительными услугами в Юго-Восточные электрические сети ростовского филиала МРСК Юга

11 мая 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТОВЭНЕРГО

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Специалисты Юго-Восточных электрических сетей ростовского филиала ПАО «МРСК Юга» (обслуживают Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский и Целинский районы) в первом квартале 2017 года оказали своимпотребителям дополнительные услуги по обслуживанию систем учета электроэнергии на сумму 545 тысяч рублей. За данными услугами обратились почти 500 абонентов.

Дополнительная выручка будет направлена на приобретение инструментов и оборудования.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
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